Euro
10.33
Dolar
8.46
BIST 100
1,427.06
Altın
1,896.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BMGK'den Mali'de ordunun gözaltına aldığı geçiş hükümeti yetkililerinin serbest bırakılması çağrısı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Mali'de geçiş hükümeti yetkililerinin ordu tarafından gözaltına alınmasını kınayarak derhal serbest bırakılmaları çağrısı yaptı.

Betül Yürük   | 27.05.2021
BMGK'den Mali'de ordunun gözaltına aldığı geçiş hükümeti yetkililerinin serbest bırakılması çağrısı

New York

Kapalı oturumda Mali'de yaşanan siyasi krizi görüştükten sonra ortak açıklama yapan BMGK, seçimlere ve anayasal düzene götürecek 18 aylık sivil geçiş sürecine destek verdiğini bildirdi.

Mali'de geçiş hükümeti yetkililerinin ordu tarafından gözaltına alınmasını kınayan BMGK, hükümet yetkililerini derhal güvenli ve koşulsuz bir şekilde serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Mali'de siyasi kriz

Mali'de 18 Ağustos 2020'de askeri darbe yapılmış, Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita alıkonulmuş ve Geçiş Konseyi bünyesinde yeni hükümet kurulmuştu.

Ülkede 24 Mayıs'ta, kabine değişikliğinin duyurulmasından kısa süre sonra, Geçiş Konseyi Başkanı ve Başbakan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkili, ordu birliklerince gözaltına alınarak askeri cuntanın kalesi Kati askeri kampına götürülmüştü.

Eski kabinede Adalet Bakanı olarak görev yapan Albay Sadio Camara ve Güvenlik Bakanı Albay Modibo Kone yeni kabineye alınmamıştı. İddialara göre ülkede 18 Ağustos 2020'deki askeri darbeyi Camara ve Kone düzenlemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Acıya duyarlı kişilerin Kovid-19’a yakalanma riskinin düşük olduğu öne sürüldü
Türkiye'de 8 bin 738 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 28 milyon 387 bin 402 doz oldu

Benzer haberler

BMGK'den Mali'de ordunun gözaltına aldığı geçiş hükümeti yetkililerinin serbest bırakılması çağrısı

BMGK'den Mali'de ordunun gözaltına aldığı geçiş hükümeti yetkililerinin serbest bırakılması çağrısı

BMGK'deki Avrupa ülkeleri ve ABD, ICAO'dan Belarus'un zorla uçak indirmesini soruşturmasını istedi

BM: Suriye'de çözüm yerine çatışma yönetimine yatırım, krizi nesiller boyu sürecek bir ihtilafa dönüştürür

Türkiye, Mali'de gözaltına alınan Geçiş Konseyi Başkanı ve Başbakan'ın salıverilmesi temennisinde bulundu

Türkiye, Mali'de gözaltına alınan Geçiş Konseyi Başkanı ve Başbakan'ın salıverilmesi temennisinde bulundu
Mali'de Geçiş Konseyi Başkanı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkili gözaltına alındı

Mali'de Geçiş Konseyi Başkanı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkili gözaltına alındı
BM, Libya'daki paralı savaşçıların ve yabancı güçlerin ayrılması çağrısı yaptı

BM, Libya'daki paralı savaşçıların ve yabancı güçlerin ayrılması çağrısı yaptı