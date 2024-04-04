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Dünya

Amazon yine yüzlerce çalışanını işten çıkardı

Amerikan e-ticaret devi Amazon, başta bulut bilişim alanı olmak üzere satış, pazarlama ve küresel hizmetler departmanlarından yüzlerce çalışanının daha işine son verildiğini duyurdu.

Lejla Biogradlija  | 04.04.2024 - Güncelleme : 04.04.2024
Amazon yine yüzlerce çalışanını işten çıkardı

Ankara

Amazon, işten çıkarmalara ilişkin yaptığı açıklamada, bulut bilişim alanında yüzlerce kişinin görevine son verildiğini ifade ederek, buna satış, pazarlama ve küresel hizmetler departmanları ile fiziksel mağaza teknoloji ekibindeki birkaç yüz çalışanın da dahil olduğu belirtildi.

İşten çıkarmaların dünya genelinde olduğu kaydedilen açıklamada, ABD'de çalışanlar için en az 60 gün maaş ve sosyal yardımların devam edeceği, yeni iş bulma sürecinde destek sağlanacağı ve sağlık yardımlarına erişim imkanı sunulacağı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, firmanın temel alanlarda ise işe alımlarla büyümeye devam edeceğine işaret edilerek, söz konusu alanlarda binlerce iş imkanının bulunduğu aktarıldı.

Amazon Web Services (AWS) Sözcüsü de yaptığı açıklamada, işten çıkarmaların zor ama gerekli bir karar olduğunu söyledi.

Bu arada, Amazon'un son dönemde yapay zeka alanında yatırımlarını sürdürdüğü bilinirken aynı teknoloji şirketi, ocakta Twitch, Prime Video ve MGM stüdyoları gibi yan kuruluşlarında yüzlerce kişiyi işten çıkardı.

Challenger, Gray&Christmas isimli ABD kariyer danışmanlık firmasının raporuna göre, 2023'te teknoloji sektöründeki işten çıkarmalar yüzde 73 arttı.

Raporda, geçen yıl işten çıkarılanların sayısının 168 bin 32 kişiye ulaştığı ve bunun, 2022'ye göre büyük bir artış olduğu kaydedildi.


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