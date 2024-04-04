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Dünya

Fas'ta binlerce kişi İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durdurulması talebiyle gösteri yaptı

Fas'ta binlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yaklaşık 6 aydır sürdürdüğü saldırıların durdurulması ve bölgeye yardımların ulaştırılması talebiyle gösteri düzenledi.

Khalid Mejdoup, Safiye Karabacak  | 04.04.2024 - Güncelleme : 04.04.2024
Fas'ta binlerce kişi İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durdurulması talebiyle gösteri yaptı

Rabat

Fas Ümmetin Sorunlarına Destek Heyeti öncülüğündeki sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine, Gazze ile dayanışma amacıyla Kazablanka, Sidi Kasım, Taza ve Vadi Emlil kentlerinde eylem yapıldı.

Binlerce kişinin katıldığı gösterilerde, İslam ve Arap ülkelerine, Filistinlilere yardım ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurmak için harekete geçmeleri çağrısında bulunuldu.

Eylemciler, uluslararası kurumlardan Gazze'de İsrail'in neden olduğu açlık ve kıtlığa son verilmesi, Filistinlileri zorla göç ettirme planlarının engellenmesini isteyen sloganlar attı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in söz konusu tarihten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500’ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 37 Filistinli öldürüldü, 75 bin 668 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 256'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 600 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

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