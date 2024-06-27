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Dünya

Almanya'ya net göç geçen yıl yüzde 55 azaldı

Almanya'da 2022'de 1 milyon 462 bin olarak açıklanan net göç sayısı, 2023'te yüzde 55 azaldı.

Bahattin Gönültaş  | 27.06.2024 - Güncelleme : 27.06.2024
Almanya'ya net göç geçen yıl yüzde 55 azaldı

Berlin

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, geçen yıl 1 milyon 933 bin kişinin göç ettiği ülkeyi terk edenlerin sayısı 1 milyon 270 bin olarak kayıtlara geçti.

Böylece, 2022 için 1 milyon 462 bin olarak açıklanan net göç sayısı, geçen yıl 663 bine indi.

2022’de Ukrayna'dan gelen çok sayıda savaş mültecisi nedeniyle yıllık net göç sayısı, kayıtların tutulmaya başlandığı 1950'den beri en yüksek seviyeye çıkmıştı.

Destatis'in açıklamasında, daha uzun vadeli bir karşılaştırma yapıldığında, önemli düşüşe rağmen net göçün yüksek bir seviyede olmaya devam ettiği belirtildi. Geçen yılın seviyesi sadece 2022, 2015 ve 1992 yıllarında aşılmıştı.

Açıklamada, “Dış göçün 2023'te 2022'ye kıyasla daha düşük olması büyük ölçüde Ukrayna'dan gelen göçün azalmasından kaynaklandı. Bir önceki yıla kıyasla Ukrayna'dan Almanya'ya yüzde 75 daha az kişi göç etti.” ifadeleri yer aldı.

Diğer Avrupa ülkelerinden Almanya'ya net göç geçen yıl 72 azalarak 330 bine geriledi.

Romanya'dan yüzde 7 ve Bulgaristan'dan göçte yüzde 14'lük düşüş görüldü.

Destatis verilerine göre, Suriye'den Almanya’ya net göç geçen yıl yüzde 49 artarak 102 bin olurken, Afganistan'dan yüzde 12 azalarak 49 bin oldu.

2023’te 81 bin olan Türkiye'den Almanya'ya net göç ise 2023’de 126 bine yükseldi.

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