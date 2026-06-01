Almanya'ya net göç geçen yıl yüzde 45 azaldı Almanya'da 2024 yılında 430 bin olan net göç sayısı, geçen yıl yüzde 45 azalarak 235 bine düştü.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkeye gelen göçmen sayısı yüzde 13 azalışla 1 milyon 480 bine geriledi.

Ülkeyi terk edenlerin sayısı ise yüzde 2'lik sınırlı düşüşle 1 milyon 250 bin oldu.

Göç dalgasındaki gerilemede, sığınmacıların yoğunlukla geldiği ana menşe ülkeler ile Ukrayna kaynaklı nüfus hareketliliğinin azalması belirleyici rol oynadı.

Almanya ile diğer Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasındaki göç dengesi eksi yönlü seyrini sürdürdü.

2024 yılında eksi 34 bin olan AB net göç dengesi, geçen yıl eksi 54 bine ulaştı. Bu veri, Almanya'dan diğer AB ülkelerine taşınanların sayısının, o ülkelerden Almanya'ya gelenlerden daha fazla olduğunu gösterdi.

Almanya, en fazla net göç kaybını 17 bin ile Polonya ve 14 bin ile Bulgaristan karşısında verdi. İtalya ise artı 4 binlik göç hareketiyle AB içinde Almanya lehine en yüksek net göçün sağlandığı ülke oldu.

Alman vatandaşlarının yurt dışına göç etme eğilimi geçen yıl da artarak devam etti.

Alman vatandaşlarının net göç kaybı 81 binden 97 bine yükseldi. Almanların yerleşmek için en çok tercih ettiği ülkeler sırasıyla 23 binle İsviçre, 14 binle Avusturya ve 10 binle İspanya oldu.