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Dünya

Almanya'nın üç eyaletindeki orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor

Almanya'nın Thüringen, Saksonya ve Brandenburg eyaletindeki orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.

Cüneyt Karadağ  | 06.07.2025 - Güncelleme : 07.07.2025
Almanya'nın üç eyaletindeki orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor

Berlin

Yaklaşık 5 gündür süren orman yangınları sıcak hava, rüzgar ve su temininin zorlaşması nedeniyle kontrol altına alınamıyor.

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Yangınlara çok sayıda itfaiye personeli mücadele ederken silahlı kuvvetler ve polise ait helikopterler de söndürme çalışmalarına katılıyor.

Yangından en çok etkilenen bölgelerden biri olan Saksonya ile Brandenburg eyalet sınırındaki Gohrischheide’deki yangın, birçok yerleşim yeri için hala tehdit oluşturuyor.

Gohrischheide, 1992 yılına kadar Sovyet ordusunun bir eğitim alanı olarak kullanılan bir doğa koruma alanı olarak biliniyor.

Bu nedenle bölgede devam eden söndürme çalışmalarında, kalan mühimmatın patlama riski nedeniyle güçlükler yaşanıyor.

Yanan alanın yaklaşık 2 bin 100 hektar olduğunu tahmin ediliyor.

Yangın nedeniyle çekilen uydu görüntüleri de değerlendiriliyor.

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