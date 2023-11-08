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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Almanya'nın İsrail'e silah ihracatı 10 ayda yaklaşık 10 kat arttı

Bu yılın 10 ayında Almanya'dan İsrail'e 303 milyon avroluk silah ve askeri malzeme satışı yapıldı.

Bahattin Gönültaş  | 08.11.2023 - Güncelleme : 08.11.2023
Almanya'nın İsrail'e silah ihracatı 10 ayda yaklaşık 10 kat arttı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Berlin

Almanya'nın İsrail'e silah ve askeri malzeme satışı, 10 ayda yaklaşık 10 kat artarak 303 milyon avroya yükseldi.

Alman Haber Ajansı DPA'nın Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığına dayandırdığı habere göre, Alman hükümeti, yılın başından 2 Kasım'a kadar yaklaşık 303 milyon avroluk silah ve askeri malzeme satışına onay verdi. Böylece Almanya'nın İsrail'e silah ve askeri malzeme satışında 2022'nin aynı dönemine göre yaklaşık 10 katlık artış kaydedildi.

İsrail-Filistin çatışmasının başlamasının ardından ilk birkaç haftada federal hükümet, İsrail'den gelen 185 başvuruyu onayladı.

Haberde, Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığının İsrail-Filistin çatışmasının ardından "Alman federal hükümeti, İsrail'e askeri teçhizat ihracatına ilişkin başvuruları mevcut durum nedeniyle öncelikli olarak işleme alıyor ve karara bağlıyor." açıklamasına yer verildi.

Almanya'da silahların ihracatına Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Federal Ekonomik İşler ve İhracat Kontrol Dairesinin (BAFA) katılımıyla karar veriyor. Özellikle hassas durumlarda Başbakan ve diğer bakanların da dahil olduğu Federal Güvenlik Konseyi bunun kararını alabiliyor.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, 12 Ekim'de İsrail'in Hamas'ın saldırılarından dolayı Almanya'dan savaş gemileri için mühimmat talep ettiğini bildirmişti.

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