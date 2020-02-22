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Dünya

Almanya'nın Hanau kentinde ırkçılık ve teröre karşı yürüyüş düzenlenecek

Almanya'nın Hanau kentinde, ırkçı terör saldırısını protesto etmek için yarın geniş katılımlı bir yürüyüş düzenlenecek.

Mesut Zeyrek   | 22.02.2020
Almanya'nın Hanau kentinde ırkçılık ve teröre karşı yürüyüş düzenlenecek Fotoğraf: Mesut Zeyrek / AA

Nordrhein-Westfalen

Almanya'nın Hanau kentinde, ırkçı terör saldırısını protesto etmek için yarın geniş katılımlı bir yürüyüş düzenlenecek.

Kurt-Schumacher Meydanı'nda yerel saatle 13.30'da "Teröre ve İslam Düşmanlığına Karşı" yürüyüşte kent merkezi geçilerek şehrin meydanına ulaşılacak.

Teröre ve İslam Düşmanlığına Karşı Yürüyüş Tertip Komitesi Başkanı Salih Taşdirek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teröre "dur" demek için yarın düzenlenecek büyük yürüyüşe "uzak-yakın" demeden herkesin katılmasını istedi.

Hanau'daki olayın tüm insanları çok üzdüğünü belirten Taşdirek, "Böyle bir terör saldırısının tekrar yaşanmaması için dua ediyoruz ve sadece dua etmekle kalmıyoruz, bir şeyler yapmamız gerekiyor. Birçok sivil toplum kuruluşunun bir araya gelip oluşturduğu tertip komitesi, pazar günü büyük bir yürüyüş düzenleme kararı aldık. Yetkili makamlardan gerekli izinleri aldık." dedi.

Salih Taştekin, "Bu yürüyüş çok büyük önem arz ediyor. Bütün vatandaşlarımızdan hassasiyet göstermesini rica ediyorum. Yarın herkesi hiçbir bahane olmadan gelip bu yürüyüşe katılmaya davet ediyoruz. Buraya gelmeyen insanımızın vicdan azabı çekmesi lazım. Alman Cumhurbaşkanının geldiği gün mitinge Almanlarla birlikte 8-10 bin kişi geldiyse, yarın barış içindeki yürüyüşe daha fazla insanın katılması gerek diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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