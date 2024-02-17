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Dünya

Almanya'nın Düsseldorf kentinde çiftçiler hükümeti protesto etti

Almanya’nın Düsseldorf kentinde çiftçiler, Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Partiden (FDP) oluşan koalisyon hükümetinin, tarım sektöründeki sübvansiyonları kaldırma planına karşı gösteri düzenledi.

Mesut Zeyrek  | 17.02.2024 - Güncelleme : 17.02.2024
Almanya'nın Düsseldorf kentinde çiftçiler hükümeti protesto etti Fotoğraf: Kadir İlboğa/AA

Köln

Düsseldorf Ticaret Fuarı otoparkında toplanan traktör ve tarım araçları, "Birlikte güvenli bir gelecek için" sloganıyla hükümetin tarım politikasını eleştirdi.

Protestoya kamyon, kamyonet, traktör, araba ve motosikletten oluşan yaklaşık 500 aracın katıldığı belirtildi.

Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinin başkenti olan Düsseldorf'taki protestoya, çevre şehirlerden gelen çiftçiler de destek verdi.

Otoparktan hareket eden konvoy, şehrin merkezinden geçerek yaklaşık 3 saat boyunca ilerledi.

Konvoyun geçişi esnasında kapanan yollar nedeniyle birçok bölgedeki araç trafiğinde aksamalar yaşandı.

Protestolar sürüyor

Alman hükümeti, yılda yaklaşık 1 milyar avro tasarruf sağlamaya yönelik bütçe kesintilerinin bir parçası olarak çiftçiler için vergi muafiyetlerini kaldırmayı ve tarımsal dizel sübvansiyonunu sonlandırmayı planlıyor.

Çiftçilerin Aralık 2023'te düzenlediği protestoların ardından bu kesintiler hafifletilmiş olsa da Alman Çiftçiler Birliği, bunun Alman tarımını rekabetçi tutmak için yeterli olmadığını ifade ediyor.

Hükümet, aralık ayındaki protestoların ardından, çiftçiler için tarımsal mazot üzerindeki vergi indirimine aniden son vermek yerine, bunu bu yıl için yüzde 40, 2025 için yüzde 30 oranında azaltmayı, 2026'dan itibaren de tamamen kaldırmayı planladığını açıkladı.

Bütçede kesintilerin yükünün haksız yere kendilerine yüklendiğini savunan çiftçiler, vergi indirimlerinin sona ermesinin çiftlikleri iflas ettireceğini belirtiyor.

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