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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'de odun toplamaya çıkan Filistinli 4 çocuğun, İsrail saldırısı sonucu vücutlarında ağır yanıklar oluştu

Gazze'nin kuzeyinde yemek pişirmek için odun toplamaya çıkan Filistinli 4 çocuk, İsrail tarafından doğrudan hedef alınarak yaralandı ve vücutlarında ağır yanıklar oluştu.

Mohamad Majed Mustafa Haboush, Zeynep Tüfekçi Gülay, Çağrı Koşak  | 17.02.2024 - Güncelleme : 17.02.2024
Gazze'de odun toplamaya çıkan Filistinli 4 çocuğun, İsrail saldırısı sonucu vücutlarında ağır yanıklar oluştu

Gazze

Mina ve Muhammed (14) kardeşler, elektrik ve gazın olmadığı Gazze'nin kuzeyindeki evlerinden babası ve 2 kuzeniyle birlikte odun toplamaya çıktı ancak İsrail savaş uçakları tarafından doğrudan hedef alındılar. Saldırıda baba Bisam hayatını kaybederken, Mina, Muhammed ve amcasının çocukları hem yaralandı hem de vücutlarında ağır yanıklar oluştu.

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesinde bulunan Kemal Advan Hastanesi'nde tedavi gören 14 yaşındaki Muhammed yaşadıkları dramı AA muhabirine anlattı.

Muhammed, saldırının yaşandığı gün evde olduklarını, su ve elektriğin olmadığını ve karınlarının çok acıktığını anlattı.

Yemek pişirmek için gaz ve elektriğin yanı sıra yakacak odunlarının da bulunmadığını ifade eden Muhammed, "Annem pilav pişirecekti ama odunumuz olmadığı için pişiremedi biz de dışarıya odun toplamaya çıkmıştık." dedi.

Muhammed, yakacak odun bulmak için dolaştıkları sırada aniden uçak ve şiddetli patlama sesleriyle irkildiklerini ve her bir yöne kaçıştıklarını söyledi.

Saldırının ardından bilincini kaybettiğini söyleyen Muhammed, bilinci yerine geldiğinde ise kendisini enkaz altında bulduğunu ve tüm vücuduna yayılan yanıkların acısını hissettiğini ifade etti.

Muhammed, saldırıda babasının öldüğünü, kendisi, kardeşi ve kuzenlerinin de vücutlarında ciddi yanıklar ve kırıklar oluştuğunu vurgulayarak, "Hiçbir suçumuz yoktu. Sadece yemek pişirmek ve hayatta kalmak için yakacak odun arıyorduk." dedi.

"Acil tıbbi müdahaleye ihtiyaçları var"

Çocuklara ilk müdahaleyi yapan doktor Ravya Tanbura, "Çocukların vücutlarında büyük ölçüde yanıklar bulunuyor ve acil tıbbi müdahaleye ihtiyaçları var." diye konuştu.

Tanbura, "Bazılarının ellerinde hareketleri engelleyen kırıklar var ve acilen cerrahi müdahale gerekiyor, ihtiyaç duydukları tedaviyi alabilmeleri için bu hastaları başka bir hastaneye nakletmemiz lazım." dedi.

"Saldırıda Miral'in bağırsağı delinmiş ve hastaneye geldiğinden beri yeme ve içmesine izin verilmiyor, zira yemek yerse durumu daha da kötüleşebilir." ifadesini kullanan Tanbura, çocukların tedavisi için hastanede yeterli imkanın bulunmadığına dikkati çekti.

Tanbura, "Çocukların vücutlarını kaplayan yanıkların tedavisi için acil müdahaleye ve tedaviye ihtiyacımız var. Ancak, ilaçların çoğu burada bulunmuyor. Yakıt ve elektrik kesintisinin tedaviyi engellemesi yüzünden durum giderek kötüleşiyor." ifadelerini kullandı.

Çocukların yetersiz beslenmeden dolayı iyileşme sürecinin geciktiğine işaret eden Tanbura, "hastanedeki çocuklara ve diğer hastalara mümkün olan en kısa sürede tedavi imkanı sağlanması" çağrısında bulundu.


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