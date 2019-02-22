Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.04
Dolar
5.33
BIST 100
103,153.00
Altın
1,328.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
'Büyük Dönüş Yürüyüşü'
logo
Dünya

Almanya'nın bütçe fazlası 58 milyar avro oldu

Almaya’da federal devlet, eyaletler ve belediyeleri kapsayan bütçe fazlası geçen yıl 58 milyar avro olarak gerçekleşti.

Bahattin Gönültaş  | 22.02.2019
Almanya'nın bütçe fazlası 58 milyar avro oldu

Berlin

Almanya’da federal devlet, eyaletler ve belediyeleri kapsayan bütçe fazlası geçen yıl 58 milyar avro oldu. Doğu ve Batı Almanya’nın birleştiği 1990 yılından sonra bütçe fazlasında rekor kırıldı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi’nin (Destatis), açıkladığı verilere göre, geçen yıl ülkenin kamu gelirleri fazlası 58 milyar avro ile Gayrisafi Yurtiçi Hasılanın (GSYH) yüzde 1,7’sine denk geldi.

Kamu gelirleri, 2018’de bir önceki yıla göre yüzde 4,7 artarak 1 trilyon 543 milyar 600 milyon avro, giderleri yüzde 3,2 artışla 1 trilyon 485 milyar 500 milyon avro olarak kaydedildi.

Böylece federal devlet, eyaletler ve belediyeleri kapsayan bütçe fazlası geçen yıl 58 milyar avro olarak gerçekleşti. Dolayısıyla Doğu ve Batı Almanya’nın birleştiği 1990 yılından sonra bütçe fazlasında rekor kırıldı.

Geçen yıl en büyük fazlayı 17,9 milyar avro ile federal devlet elde ederken, ülkenin beş yıldır mali yılı borçlanmadan kapatması dikkati çekti.

Bütçe fazlasının artmasında ekonomide büyümenin sürmesi ve istihdamın rekor düzeye çıkması önemli rol oynadı. Faizlerin düşük olması ve ülkenin borç stokunun küçülmüş olması da faize ödenen miktarın bir önceki yıla göre yüzde 8,5 azalmasına sebep oldu.

Öte yandan, Almanya Finansal İstikrar Kurulu, geçen yıl aralıkta yaptığı açıklamada, ülkenin bütçe fazlasının bu yıl azalacağını belirtmişti. Kurul, federal devleti, eyaletleri ve belediyeleri kapsayan kamu fazlasının bu yıl GSYH’nin yüzde 1'ine, 2022'de ise yüzde 0,5'ine düşeceğini kaydetmişti.

Ülkenin bütçe fazlası vermesine karşın havalimanı ve demir yolları gibi bazı altyapı yatırımlarının yenilenmesinin ertelenmesi ve emeklilerin artan kira giderlerinden dolayı zorlanması da dikkati çekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batı'da imajı bozulan MbS Asya’ya yöneldi
Asya’nın diplomasi merkezi: Kazakistan
Avusturya’da bir cinayet ve PKK
Soçi’ye karşı Varşova: 'Kuzey Cephesine' karşı 'Güney Cephesi'
İngiltere'de Corbyn karşıtı kampanyada yeni aşama

Benzer haberler

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier tehdit mektupları alan Türk avukatla görüştü

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier tehdit mektupları alan Türk avukatla görüştü

AB’nin büyüme tahmini düşürüldü

'Hızlı, eksiksiz ve güvenilir bir aydınlatma talep ediyoruz'

Kenan Karaman'dan Fortuna Düsseldorf formasıyla ilk gol

Kenan Karaman'dan Fortuna Düsseldorf formasıyla ilk gol
Almanya'dan PKK yayınevine yasak

Almanya'dan PKK yayınevine yasak
Almanya her yıl 260 bin göçmen işçiye ihtiyaç duyuyor

Almanya her yıl 260 bin göçmen işçiye ihtiyaç duyuyor