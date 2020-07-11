Euro
7.76
Dolar
6.87
BIST 100
114,808.56
Altın
1,799.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ayasofya Camisi önünden canlı yayın
logo
Dünya

Almanya'dan 'Srebrenitsa Soykırımı' açıklaması

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Srebrenitsa Soykırımı'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa içindeki vahşet ve boyutu göstermesi açısından "tek" olduğunu bildirdi.

Cüneyt Karadağ   | 11.07.2020
Almanya'dan 'Srebrenitsa Soykırımı' açıklaması

Berlin

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Srebrenitsa Soykırımı'nın 25. yıl dönümü nedeniyle yayımladığı görüntülü mesajda, katliamın üzerinden 25 yıl geçmesine rağmen hala dehşetinin dinmediğini belirtti.

Srebrenitsa'da binlerce Müslüman erkek ve çocuğun katledildiğini vurgulayan Steinmeier, "Srebrenitsa bölgedeki savaşın en karanlık bölümü olarak belleğimizde yer aldı. Srebrenitsa'da binlerce Müslüman erkek ve çocuğa işlenen katliam İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa içindeki vahşet ve boyutu göstermesi açısından tektir. Uluslararası Ceza Mahkemesi orada yaşananları açık bir şekilde soykırım olarak tescillemiştir." ifadelerini kullandı.

Halihazırda acı çeken insanlara güç ve kuvvet dileyen Steinmeier, aradan geçen 25 yıla rağmen toplumdaki yaraların hala iyileşmediğini vurguladı.

Steinmeier mesajını, "Nefret ve şiddet olmadan, birlikte bir geleceği yaratmak hepimizin görevi ve sorumluluğudur." ifadeleriyle tamamladı.

Öte yandan, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da yaptığı yazılı açıklamada, Srebrenitsa'da yaşananların bir daha asla tekrar etmemesi gerektiğini belirtti.

Maas, kalplerinin ve hislerinin Srebrenitsa Soykırımı kurbanları ve onların yakınlarıyla beraber olduğunu kaydetti.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de Kovid-19 tespit edilenlerden 193 bin 217'si iyileşti
Okinawa'daki ABD üslerinde Kovid-19 salgını
ABD'de son 24 saatte Kovid-19'dan 851 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19 hastası Türk vatandaşları ambulans uçakla yurt dışından getirildi
DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge: Kovid-19 ile mücadele etmenin en önemli kuralını Türkiye yapmış durumda

Benzer haberler

Almanya'dan 'Srebrenitsa Soykırımı' açıklaması

Almanya'dan 'Srebrenitsa Soykırımı' açıklaması

TBMM Başkanı Şentop'tan Srebrenitsa mesajı

MHP Grup Başkanvekili Bülbül: Srebrenitsa Soykırımı'nın acıları hala yüreğimizde

Türkiye farklı inançlara sağlanan ibadet yeri sayısında Batı'nın 5 kat önünde

Türkiye farklı inançlara sağlanan ibadet yeri sayısında Batı'nın 5 kat önünde
Tarihi Mostar Köprüsü'nden Srebrenitsa kurbanları için 'sessiz atlayış' yapıldı

Tarihi Mostar Köprüsü'nden Srebrenitsa kurbanları için 'sessiz atlayış' yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne şehitlerimizi unutacak ne de Srebrenitsa Soykırımı'nı unutturacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne şehitlerimizi unutacak ne de Srebrenitsa Soykırımı'nı unutturacağız