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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Almanya'dan İsrail'e askeri destek teklifi

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, "Herhangi bir askeri ya da teknik desteğe ihtiyaç duymadıklarını söylediler." dedi.

Cüneyt Karadağ  | 11.10.2023 - Güncelleme : 11.10.2023
Almanya'dan İsrail'e askeri destek teklifi

Berlin

Almanya'nın İsrail'e askeri ve teknik destek teklif ettiği bildirildi.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius mecliste yaptığı açıklamada, "Hafta sonundan bu yana arkadaşım ve meslektaşım Joaw Galant ile mesajlaşıyoruz. Alman hükümeti adına Berlin'deki İsrail büyükelçiliğinin askeri ataşesine yaptığımız gibi ona da destek önerdim. Şu ana kadar her ikisi de herhangi bir askeri ya da teknik desteğe ihtiyaç duymadıklarını söylediler." dedi.

Meselenin siyasi destek meselesi olduğunu ifade eden Pistorius, "Biz hala bunu istiyoruz, insani açıdan yardımcı olabileceğimiz ölçüde teklifimiz var, ancak şu ana kadar talep edilmedi." diye konuştu.

Bakan Pistorius, Hamas'ın elinde Alman rehinelerin olup olmadığı, varsa da ne tür bir girişimde bulunulduğunun sorulması üzerine bu konuda yorum yapmayacağını vurguladı.

Alman vatandaşlarının İsrail'den tahliyesine ilişkin Pistorius, "Dışişleri Bakanlığı ile temas halindeyiz, bu Dışişleri Bakanlığının vereceği bir karar. Başbakanlık ile Dışişleri Bakanlığının dış politika değerlendirmeleri izin verdiği takdirde yapılması gerekeni yapmaya her an hazırız." değerlendirmesini yaptı.

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