Bakan Uraloğlu: İsrail ve Filistin'deki Türk vatandaşlarının tahliyesi için her türlü operasyonu yapma hazırlığımız var
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İsrail ve Filistin'deki Türk vatandaşlarının tahliyesi ile ilgili, "Gerek duyulması halinde denizden, havadan her türlü operasyonu yapma hazırlığımız var." ifadesini kullandı.
Ankara
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