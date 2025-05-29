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Dünya

Almanya'daki Solingen ırkçı saldırısının üzerinden 32 yıl geçti

Almanya'nın Solingen kentinde, 29 Mayıs 1993'te ırkçılar tarafından kundaklanan ve 5 Türk'ün hayatını kaybettiği evin önünde anma töreni yapıldı.

Mesut Zeyrek  | 29.05.2025 - Güncelleme : 29.05.2025
Almanya'daki Solingen ırkçı saldırısının üzerinden 32 yıl geçti Fotoğraf: Mesut Zeyrek/AA

Solingen

Törene, Untere Werner Caddesi üzerindeki evlerinde 32 yıl önce yaşanan faciada 5 aile ferdini yitiren Genç ailesi bireylerinin yanı sıra Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan, Solingen Belediye Başkanı Tim Kurzbach, Alman siyasetçiler, sivil toplum kuruluşu ve dernek temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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Çeşitli derneklerin organize ettiği törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi ve konuşmalar yapıldı.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Turan, ırkçı saldırıda yaşamını yitirenlerin isimlerini okuyarak başladığı konuşmasında, yaşamını yitirenler ile 5 evladını yitirmesine rağmen barışı teşvik eden ve 30 Ekim 2022'de vefat eden Mevlüde Genç'e rahmet dileyerek, Genç ailesine taziyelerini sundu.

Solingen faciasından sonra da Almanya'da Nasyonal Sosyalist yeraltı (NSU) terör örgütünün ırkçı saldırılarının sürdüğünü hatırlatan Turan, "Bu konu yalnız Türk, Müslüman veya göçmen kökenliler için değil, Almanya toplumunun tamamı için büyük önem arz ediyor. Zira son dönemlerde Avrupa ve Almanya'da ivme kazanan ırkçı, yabancı ve İslam düşmanı akımlar esasen Alman halkının tamamının güvenliğini, huzurunu, esenliğini ve ortak geleceğini tehdit ediyor." dedi.

Büyükelçi Turan, "Esasen Alman toplumunun çok büyük bir çoğunluğunun tehlikenin bilincinde olduğunu, yükselen ırkçılık ve yabancı düşmanlığından büyük rahatsızlık ve endişe duyduğunu biliyoruz." diye konuştu.

Solingen Belediye Başkanı Tim Kurzbach ise Solingen'de 32 yıl önce çok büyük bir suç işlendiğini, bu vahim olayın acısını ve üzüntüsünü çok derinden hissettiklerini söyledi.

Kurzbach, 5 evladını kaybetmesine rağmen yaşamı boyunca barış mesajları veren Mevlüde Genç'i de andı.

Solingen faciası

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te Genç ailesinin Untere Werner Caddesi'ndeki evleri kundaklanmış, saldırıda Gürsün İnce (28), Gülüstan Öztürk (12), Hatice (19), Hülya (9) ve Saime Genç (5) hayatını kaybetmişti.

Yakalanan failler Markus Gartmann, Felix Köhnen, Christian Reher ve Christian Buchholz, mahkemece verilen hapis cezalarını çekmelerinin ardından tahliye edilmişti. Kimlikleri değiştirilerek gizli tutulan saldırganlar, yaşamlarını Almanya'da sürdürüyor.

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