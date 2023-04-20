Dolar
19.40
Euro
21.27
Altın
2,001.54
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
5,012.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaretinde konuşuyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Esenler Dörtyol Meydanı’nda halka hitap ediyor Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya’da Ziraat Odasının açılışında konuşuyor
logo
Dünya

Almanya'daki "havalimanı grevi" 100 binden fazla yolcuyu etkiliyor

Almanya'nın dört havalimanındaki güvenlik personelinin 48 saatlik uyarı grevi, uçak seferlerinin büyük bölümünü durma noktasına getirirken, uçuşların iptal edilmesinden yaklaşık 100 binden fazla yolcunun etkilenmesi bekleniyor.

Bahattin Gönültaş  | 20.04.2023 - Güncelleme : 20.04.2023
Almanya'daki "havalimanı grevi" 100 binden fazla yolcuyu etkiliyor

Berlin

Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası'na (Ver.di) bağlı güvenlik görevlilerinin işverenlerle ücretlerinin artırılmasına yönelik görüşmelerde anlaşmaya varılamamasının ardından Hamburg, Köln/Bonn ve Düsseldorf havalimanlarında 48 saatlik iş bırakma eylemi dün gece başladı.

Alman Havalimanları Birliği (ADV), uluslararası ve ulusal hava trafiğinin geniş alanlarını kesmeyi amaçlayan söz konusu grevin, kabul edilebilir olanın çok ötesine geçtiğini ve tamamen uygunsuz olduğunu belirtti.

ADV, iş bırakma eylemi nedeniyle havalimanlarındaki 700 uçuşun muhtemelen iptal edileceğini ve bu iptallerden 100 binden fazla yolcunun etkileneceğini duyurdu.

Ver.di de güvenlik görevlilerini cuma günü Stuttgart havaalanında işi bırakmaya çağırdı. Bu havalimanında ne kadar uçuşun iptal olacağı ise belli değil.

Almanya'da grev dalgası

Almanya'da alışılmışın dışındaki yüksek enflasyonla birlikte işçilerin artan yaşam maliyetini dengelemek için daha yüksek ücret talep etmesi nedeniyle son aylarda grev dalgasının yayılması dikkati çekiyor

Alman Maden Kimya ve Enerji İş Sendikası (IG BCE) ile Ver.di, yüksek enflasyona karşı daha yüksek ücret talebiyle, enerji alanındaki özel sektör çalışanlarını bugün 1 günlük toplu uyarı grevine çağırdı.

Öte yandan, Ver.di ve Almanya'nın Demiryolu Çalışanları Sendikası’nın (EVG) 27 Mart’ta ulaştırma sektöründe öncülük ettiği uyarı grevinde uçak, tren ve otobüs seferlerinin büyük bölümünü durma noktasına gelerek ülkede ulaşımı felç etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram arifesinde kabir ziyareti
İstanbul Havalimanı'nda, günlük uçuş sayısında yeni rekor
Koton bayrama özel etkinliklerle Hatay'da çocuklarla bir araya geldi
Cumhurbaşkanı adayları ile siyasi partilerin propaganda konuşmalarının esasları belirlendi
Ramazan Bayramı'nda 164 bin 686 jandarma, emniyet ve sahil güvenlik personeli görev yapacak

Benzer haberler

Almanya'daki "havalimanı grevi" 100 binden fazla yolcuyu etkiliyor

Almanya'daki "havalimanı grevi" 100 binden fazla yolcuyu etkiliyor

Almanya'daki grev nedeniyle THY'nin bazı seferleri iptal edildi

Almanya'da sendikalar enerji alanındaki özel sektör çalışanlarını greve çağırdı

Almanya’da demir yolu çalışanları 21 Nisan’da ülke genelinde uyarı grevine gidecek

Almanya’da demir yolu çalışanları 21 Nisan’da ülke genelinde uyarı grevine gidecek
Almanya, Ukrayna'ya "Patriot" hava savunma sistemini teslim etti

Almanya, Ukrayna'ya "Patriot" hava savunma sistemini teslim etti
GÖRÜŞ - Macron'un ABD'den özerklik söylemleri ve Avrupa Birliği'nde yansımaları

GÖRÜŞ - Macron'un ABD'den özerklik söylemleri ve Avrupa Birliği'nde yansımaları
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet