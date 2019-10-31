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Dünya

Almanya'daki DİTİB Genel Merkezi'ne asılsız bomba ihbarı

Almanya'nın Köln kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi ile bünyesindeki Köln Merkez Camisi'ne yönelik bomba ihbarı asılsız çıktı.

Mesut Zeyrek   | 31.10.2019
Almanya'daki DİTİB Genel Merkezi'ne asılsız bomba ihbarı Fotoğraf: Mesut Zeyrek/AA

Köln

Almanya'nın Köln kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi ile bünyesindeki Köln Merkez Camisi, telefonla yapılan bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı.

Genel merkez yerleşkesini güvenlik şeridiyle kapatan polis, binaları ve camiyi boşaltarak bomba araması başlattı.

Edinilen bilgiye göre, yerel saatle 14.49'da kimliği belirsiz bir şahıs telefonla DİTİB'i arayarak bomba ihbarında bulundu. Bunun üzerine DİTİB yetkilileri, durumu polise aktardı. İhbar üzerine gelen polis, bina çevresini güvenlik şeridiyle kapattı.

Polis, ikindi namazı sonrası camiyi boşaltarak, özel ekipler ve eğitimli köpeklerle cami ve binalarda bomba araması başlattı.

Bomba ihbarı asılsız çıktı

Almanya'nın Köln kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi ile bünyesindeki Köln Merkez Camisi'ne yönelik bomba ihbarı asılsız çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis, özel ekipler ve eğitimli köpeklerle cami ve binalarda arama yaptı. 

Yaklaşık bir buçuk saat süren arama sonunda, ihbarın asılsız olduğu açıklayan polis, yerleşke çevresindeki güvenlik şeridini kaldırdı, ardından genel merkez çalışanları içeri alındı, cami ibadete açıldı.

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