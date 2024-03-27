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Dünya

Almanya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi öldü

Almanya'nın Leipzig şehrinde otoyolda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Erbil Başay  | 27.03.2024 - Güncelleme : 27.03.2024
Almanya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi öldü

Berlin

Saksonya Polisinden yapılan açıklamaya göre, A9 Otoyolu'nda Wiedmar ve Schkeuditzer Kreuz kavşakları arasında bir otobüsün karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Leipzig Polis Sözcüsü Olaf Hoppe, Ntv televizyon kanalına yaptığı açıklamada, kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Hoppe, "Şimdiye kadar odağımızda kurtarma ekipleri vardı. Çünkü çok sayıda yaralı ve en az 5 ölü var. Bu yüzden sağlık hizmeti ön plandaydı." dedi.

Otobüsün yan yattığını belirten Hoppe, yaralıların helikopterle hastanelere kaldırıldığını ifade etti.

Hoppe, kazaya ilişkin çalışmaların akşama kadar süreceğini ve A9 Otoyolu'nun uzun süre trafiğe kapalı olabileceğini dile getirdi.​​​​​​​

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