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Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde oyuncak fabrikasında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
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Dünya

Almanya'da vize süreci dijitalleşiyor

Almanya için vize müracaatlarının artık dijital ortamdan da yapılabileceği bildirildi.

Cüneyt Karadağ  | 01.01.2025 - Güncelleme : 01.01.2025
Almanya'da vize süreci dijitalleşiyor

Berlin

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün itibarıyla ulusal vize prosedür portalı kullanılarak dünya çapında dijital başvuru yapılabilecek.

Dünya genelindeki 167 vize merkezinin tamamında dijital bir dönüşüm gerçekleştirilerek Almanya vizesi için 28 kategoride dijital başvuruda bulunabilecek.

Bu sayede uzun posta teslimat sürelerinden tasarruf edilecek ve bekleme süreleri kısalacak.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Almanya'da her yıl en az 400 bin kalifiye eleman açığı bulunduğuna dikkati çekerek, "Böyle zamanlarda, en iyi olanların (kalifiye istihdamın) evrak yoğunluğu ve uzun bekleme süreleri ile ülkemize yardım etmelerini engellememeliyiz. " ifadesini kullandı.

Baerbock ayrıca dijital vize prosedürünü uzun süredir talep edilen gerçek bir idari devrim olarak niteledi.

Vize başvuruları Almanca veya İngilizce olarak bu işlem için oluşturulan internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

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