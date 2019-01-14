Almanya'da uyarı grevi yapılacak havalimanlarının sayısı 8’e yükseldi

BERLİN

Almanya'da güvenlik personelinin ücret artış talebiyle uyarı grevi yapacağı havalimanlarının sayısı 8’e yükseldi.

Verdi Sendikasından yapılan açıklamada, Münih ve Hamburg havalimanlarında da güvenlik personelinin yarın iş bırakma eyleminde bulunacağı belirtildi.

Açıklamada, uyarı grevinin yarın gün içinde ancak her bölgede farklı saat diliminde gerçekleşeceği ifade edilerek, hava trafiğinde aksamaların yaşanmasının beklendiği kaydedildi.

Daha önce Almanya'nın en büyük havalimanı Frankfurt'un yanı sıra Hannover, Bremen, Leipzig/Halle, Dresden ve Erfurt havalimanlarındaki güvenlik personelinin yarın uyarı grevinde bulunacağı duyurulmuştu.

Verdi Sendikasının çağrısı üzerine geçen haftalarda güvenlik personeli Berlin, Stuttgart, Düsseldorf ve Köln/Bonn havalimanlarında uyarı grevi yapmıştı. Bu grevlerden çok sayıda uçuş iptal edilmiş ve birçok yolcu mağdur olmuştu.

Sendika, havalimanlarında görev yapan güvenlik personeli, saat başına 20 avro ücret talep ediyor. İşveren ise bu personel için yıllık yüzde 1,8-2 oranında zam teklifinde bulunuyor.

Almanya genelinde 23 bin çalışanı ilgilendiren, Verdi Sendikası ile Hava Güvenliği Şirketler Birliği (BDLS) arasında yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden henüz sonuç çıkmadı. Taraflar 23 Ocak'ta yeniden masaya oturacak.

Muhabir: Erbil Başay