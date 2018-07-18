Almanya'da Türk iş yerine silahla saldıran kişi yakalandı

BERLİN

Almanya’nın Heilbronn kentinde Türk vatandaşı Alper Yıldırmaz'a ait "Stefans" adlı fırına dün silahlı saldırı düzenleyen kişinin yakalandığı bildirildi.

Heilbronn polisinden yapılan yazılı açıklamada, kuru sıkı tabancayla iş yerine gelerek tezgahta bulunan Türk çalışana 6 el ateş edip kaçan saldırganın boş bir arazide yakalandığı ifade edildi.

Saldırganın, 30 yaşında Polonya asıllı Alman vatandaşı olduğu belirtildi.

Almanya'da Türk iş yerine silahlı saldırı Almanya'da Türklere ait iş yerine silahlı saldırıda bulunuldu. Heilbronn kentindeki Alper Yıldırmaz'a ait ''Stefans'' adlı fırına sabah saatlerinde kimliği belirlenemeyen bir kişi gelerek silahla ateş etti. 17.07.2018

Saldırganın silahla yakalandığı ve akıl hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildiği kaydedildi.

Heilbronn kentindeki Alper Yıldırmaz'a ait "Stefans" adlı fırına dün sabah saatlerinde kimliği belirlenemeyen bir kişi silahlı saldırıda bulunmuştu.

Saldırı anı güvenlik kameralarınca kaydedilmişti.

Muhabir: Cüneyt Karadağ