Yemen'de Cumhuriyet Muhafızlarından 44 kişi alıkonuldu iddiası

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Yemen'in güneyindeki Dali kentinde eski Yemen Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in yeğeni Tarık Salih'in liderliğini yaptığı Cumhuriyet Muhafızları mensubu 44 kişinin kaçırıldığı iddia edildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Dali kentinde Halk Direniş Güçlerine bağlı olduğu düşünülen kimliği belirsiz silahlı kişiler, eski Yemen cumhurbaşkanının yeğeni Tarık Salih'in liderliğini yaptığı Cumhuriyet Muhafızları mensubu 44 kişiyi alıkoydu.

Kaynaklar, silahlı kişilerin Cumhuriyet Muhafızlarını taşıyan bir otobüsü durdurarak araçtaki herkesi alıkoyduğunu öne sürdü.

Söz konusu durumun Yemen'in güneyi ile kuzeyinin ayrılması taraftarı Güney Geçiş Konseyi ile Aden'i eğitim merkezi olarak kullanan Cumhuriyet Muhafızları arasında son dönemlerde yaşanan gerginlikten dolayı yaşandığı düşünülüyor.

Öte yandan Aden emniyet makamlarının Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na (İhvan) yakınlığıyla bilinen Islah Partisi yöneticilerinden Nidal Bahuveyris'i salıverdiği bildirildi.



Islah Partisi'nin Aden şubesi basın sorumlusu Halid Haydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bahuveyris hakkındaki suçlamaların gerçeklerle örtüşmediği ve haksız yere 110 gün gözaltında tutulduğu kanaatine varan Başsavcılığın kendisini serbest bıraktığını söyledi.



Bahuveyris, geçen mart ayında emniyet güçleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Muhabir: Said İbicioğlu