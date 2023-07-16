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Dünya

Almanya'da Son Nesil örgütünün eylemlerine yönelik tepkiler artıyor

Almanya'da, yaptıkları eylemlerle hem kara hem hava trafiğinin aksamasına yol açan Son Nesil örgütünün çevre ve iklim aktivistlerine yönelik tepki büyüyor.

Cüneyt Karadağ  | 16.07.2023 - Güncelleme : 16.07.2023
Almanya'da Son Nesil örgütünün eylemlerine yönelik tepkiler artıyor

Berlin

Federal Ulaştırma Bakanı Volker Wissing, "General-Anzeiger" gazetesine yaptığı açıklamada, "Son Nesil'in yaptığı şey yasaların suç teşkil eden bir ihlalidir. Tüm bu yapılanlar halkın tamamına yönelik bir dayatmadır, kabul edilemez ve en ağır şekilde cezalandırılmalıdır." dedi.

Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, iklim aktivistlerinin son eylemlerini fanatik, pervasız, son derece antidemokratik ve toplumsal olarak bölücü şeklinde nitelendirdi.

Herrmann, aktivistlere karşı ülke çapında eş güdümlü hareket edilmesini isteyerek, bunu 16 eyaletin içişleri bakanlarının katılacağı toplantıda gündeme getireceğini belirtti.

Eylemlere hızlıca müdahale edilmesini isteyen Herrmann, "Etki ne kadar az olursa halk arasındaki öfke de o kadar az olur." dedi.

Alman Polis Sendikası (GdP) Başkanı Jochen Kopelke de yaptığı açıklamada, aktivistleri fanatizmle suçlayarak, eylemlere karşı etkili önlemler alabilmek için ülke çapında koordineli yaklaşımın mantıklı olacağı düşüncesini dile getirdi.

Kopelke, "Son Nesil, insanları kendilerine karşı kışkırtıyor. Grubun artan fanatizmi büyük endişeye neden oluyor." dedi.

Yeşiller milletvekili Konstantin von Notz, Twitter'dan, "İnsanların günlük yaşamlarını sabote etmek, politik olarak yanlış ve iklim kriziyle mücadele için ters etki yaratıyor." paylaşımında bulundu.

Eylemciler geçen hafta Hamburg ve Düsseldorf'taki havaalanlarının iniş kalkış pistlerini işgal ederek hava trafiğini aksatmış, binlerce tatilci mağdur olmuştu. Son Nesil üyeleri yine Almanya'nın çeşitli şehirlerinde önemli noktalarda barikatlar kurarak trafiği aksatmıştı.

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