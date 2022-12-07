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Dünya

Almanya'da silahlı darbe planlamakla suçlanan 8 kişi tutuklandı

Federal Başsavcı Peter Frank, tutuklananların "Federal Almanya Cumhuriyeti'nin anayasal düzenini ortadan kaldırmak ve 1871 Alman İmparatorluğu'nu örnek alan bir devlet oluşumu amacıyla terör örgütü kurmakla" suçlandıklarını belirtti.

Mesut Zeyrek   | 07.12.2022
Almanya'da silahlı darbe planlamakla suçlanan 8 kişi tutuklandı Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş/AA

Köln

Almanya'da terör örgütü üyesi oldukları ve silahlı darbe planladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 25 kişiden, aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 8'inin tutuklandığı bildirildi.

Bugün sabah saatlerinde Almanya'nın 11 federal eyaletinin yanı sıra, eş zamanlı olarak İtalya ve Avusturya'da yapılan baskınlarda aralarında aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif Partili (AfD) eski milletvekili Birgit Malsack-Winkemann ve görevdeki bir yargıcın da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

Federal savcılığın görevlendirdiği 3 binden fazla güvenlik görevlisinin katıldığı "şafak baskını", federal cumhuriyet tarihindeki en büyük polis baskını olarak nitelendiriliyor.

Gözaltına alınanlardan birinin Vitali B. isimli Rus kadın olduğu, diğerlerinin tamamının Alman vatandaşı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Yaklaşık 150 yere yere yapılan baskınlarda çeşitli örgütsel dökümanların ele geçirildiği belirtildi.

Bu kişilerden aralarında örgütün lideri olduğu düşünülen Hessenli bir iş adamı olan Heinrich XIII Prens Reuss'un da bulunduğu 8'inin tutuklandığı kaydedildi.

Federal Başsavcı Peter Frank, Karlsruhe'de yaptığı açıklamada, tutuklananların "Federal Almanya Cumhuriyeti'nin anayasal düzenini ortadan kaldırmak ve 1871 Alman İmparatorluğu'nu örnek alan bir devlet oluşumu amacıyla terör örgütü kurmakla" suçlandıklarını belirtti.

Almanya Federal Adalet Bakanı Marco Buschmann, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Federal Almanya Cumhuriyeti'nin anayasal düzenini ortadan kaldırmak ve 1871 Alman İmparatorluğu'nu örnek alan bir devlet oluşumu amacıyla terör örgütü kurmakla" suçlanan gruba yönelik yapılan gözaltıları değerlendirerek, terörle mücadele baskınıyla ilgili bilgiler verdi.

"Planlardan biri de Federal Meclis'e silahlı darbe yapmaktı"

"Bugünkü terörle mücadele baskınına ilişkin gerçekler ve rakamlar" başlığıyla paylaşımda bulunan Buschmann, şunları kaydetti:

"İmparatorluk vatandaşı (Reichsbürger) çevresinden sağcı bir terör örgütünün 22 şüpheli üyesi ve 3 destekçisi hakkında toplam 25 gözaltı kararı çıkarıldı. Diğer 27 şüpheli hakkındaki soruşturmalar devam etmektedir. Federal Almanya Cumhuriyeti'nin 'Derin Devleti'ni ortadan kaldırmak ve devlet iktidarını ele geçirmek için şiddet kullandıklarından ve ölümü göze aldıklarından şüpheleniliyor. Planlardan biri de Federal Meclis'e silahlı darbe yapmaktı.

Elbette alkol aldıktan sonra çılgın hikayeler anlatan pek çok işgüzar var. Ancak bu vakada, grubun şiddet eylemleri gerçekleştirmek istediğine dair o kadar güçlü şüpheler vardı ki, Federal Yüksek Mahkeme'deki soruşturma hakimi soruşturma tedbirleri alınmasını emretti."

Alman İmparatorluğu Vatandaşlığı (Reichsbürger) nedir?

Kendilerini Alman İmparatorluğu Vatandaşı (Reichsbürger) olarak gören ve iç istihbaratın 2021 raporuna göre 21 binden fazla kişiden oluşan grubun yüzde 5'inin aşırı sağcılardan oluştuğu belirtiliyor.

Rapora göre 2 bin 100 üyesinin şiddet kullanmaya hazır olduğu belirtilen grup, günümüz Almanyası'nı meşru bir devlet olarak tanımıyor.

Bazıları monarşi altındaki Alman İmparatorluğu fikrine bağlıyken, bazıları Nazi fikirlerinin taraftarı ve diğerleri Almanya'nın hala askeri işgal altında olduğuna inanıyor.

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