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Dünya

Almanya'da sığınmacılara karşı geçen yıl 2 bin suç işlendi

Almanya'da geçen yıl sığınmacılara karşı çoğu aşırı sağcılar tarafından 2 bin suç işlendiği belirtildi.

Cüneyt Karadağ   | 16.03.2019
Almanya'da sığınmacılara karşı geçen yıl 2 bin suç işlendi

Berlin

Almanya'da İçişleri Bakanlığının, Sol Partinin soru önergesi üzerine verdiği cevapta, ülkede 2018'de sığınmacılara karşı 1736'sı aşırı sağcılar tarafından gerçekleştirilen adam yaralama, cinayet ve mala zarar gibi çeşitli suçların işlendiği bildirildi.

1775 suçun sığınmacılara karşı işlendiği, 173 suçta ise hedefin sığınmacı yurtları olduğu ifade edildi.

Ayrıca saldırılar nedeniyle 315 kişinin çeşitli şekillerde yaralandığı aktarıldı.

Sol Parti Federal Meclis üyesi Ulla Jelpke konuya ilişkin, ''Kayıtlara bakıldığında şiddet eylemleri ve silah veya patlayıcı madde ile tehdit her gün yaşanıyor. Bu şiddetin sorumluluğu Almanya için Alternatif (AfD) Partisi ve ırkçı nefretlerini açık şekilde yayan sağ gruplar. Birlik partilerinin de (CDU-CSU) bu eylemlerde sorumluluğu bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.



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