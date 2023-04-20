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Dünya

Almanya'da sendikalar enerji alanındaki özel sektör çalışanlarını greve çağırdı

Alman Maden Kimya ve Enerji İş Sendikası (IG BCE) ile Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di), yüksek enflasyona karşı daha yüksek ücret talebiyle, enerji alanındaki özel sektör çalışanlarını 1 günlük toplu uyarı grevine çağırdı.

Bahattin Gönültaş  | 20.04.2023 - Güncelleme : 20.04.2023
Almanya'da sendikalar enerji alanındaki özel sektör çalışanlarını greve çağırdı

Berlin

Ver.di ve IG BCE tarafından yapılan açıklamada, daha iyi ücret kampanyasının bir parçası olarak bugün enerji alanındaki özel sektör çalışanlarının greve gideceği bildirildi.

Açıklamada, grev çağrısının müzakerelerin ikinci turunda ilerleme kaydedilememesinin ardından geldiği ifade edilerek, işverenlerin ücret artışına yönelik bir adım atmadığı ve olası bir anlaşmayı engelledikleri vurgulandı.

Üçüncü tur müzakerelerin 24 Nisan'da yapılması bekleniyor.

Ver.di, grev sonucunda herhangi bir elektrik kesintisi olmayacağına ve nükleer santrallerin güvenliğinin tehlikeye atılmayacağına dair güvence verdi.

Almanya'da grev dalgası

Almanya'da ocak ve şubatta yüzde 8,7 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle martta yüzde 7,4'e gerilemişti.

Enerji alanındaki 30 binden fazla özel sektör çalışanı, 12 aylık bir süre için 550 avronun altında olmamak kaydıyla yüzde 13 ücret artışı talep ediyor.

Almanya'nın Demiryolu Çalışanları Sendikası (EVG), yüksek enflasyona karşı işverenleri daha yüksek ücrete zorlamak için çalışanlarını 21 Nisan’da 8 saatlik toplu uyarı grevine çağırırken, Ver.di iseHamburg, Köln/Bonn ve Düsseldorf havalimanlarında güvenlik görevlilerinin 20-21 Nisan'da uyarı grevi yapacağını duyurmuştu.

Güvenlik personelinin bugün başlayan grevi nedeniyle üç havalimanında yaklaşık 700 gidiş uçuşu iptal edilirken, bu iptallerden en az 100 bin kişinin etkileneceği tahmin ediliyor.

Ver.di ve EVG’nin 27 Mart’ta ulaştırma sektöründe yaptığı grev nedeniyle ülkede hava, kara ve tren yolu ulaşımı durma noktasına gelmişti.

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