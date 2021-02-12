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Dünya

Almanya'da müstakil evde çıkan yangında 5 kişi öldü

Bergerhof beldesine bağlı Radevormwald köyündeki iki katlı bir evde çıkan yangında 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Mesut Zeyrek   | 12.02.2021
Almanya'da müstakil evde çıkan yangında 5 kişi öldü

Köln

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Bergerhof beldesine bağlı Radevormwald köyündeki iki katlı bir evde çıkan yangında 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Köln polisinden yapılan açıklamada, 5 kişinin öldüğü yangının çıkış nedeni ve ölenlerin kimlikleriyle ilgili bilgi verilmedi.

Köln polisi ve savcılığının olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

Yerel basında çıkan haberlerde, polisin soruşturma için cinayet masasından bir ekibi görevlendirdiği ve olay yerinde bu yönde araştırma yapıldığı ileri sürüldü.

Haberlerde, olayda yaşamını yitirenlerin evde yaşayan anne, baba, iki çocuk ve büyükanneden oluşan bir aile olduğu ifade edildi.

İki katlı evin dışarıdan zarar görmediği ancak camlarının kırık olduğu gözlendi.

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