Dolar
18.79
Euro
20.35
Altın
1,920.70
ETH/USDT
1,530.90
BTC/USDT
20,734.00
BIST 100
4,984.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin MYK, MDK ve Milletvekilleri Ortak Toplantısı'nın kapanış oturumunda konuşuyor
logo
Dünya

Almanya'da "linyit köyü" çevresinde yaklaşık 35 bin çevreci eylem yaptı

Maden sahasında ağaçların tepelerine kurdukları barakalarda yaşayan çevreciler, kömür ocaklarının genişletilmesine karşı çıkıyor.

Mesut Zeyrek   | 15.01.2023
Almanya'da "linyit köyü" çevresinde yaklaşık 35 bin çevreci eylem yaptı

Nordrhein-Westfalen

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde "linyit köyü" olarak bilinen Lützerath'ta polisin bölgeden çıkarmaya çalıştığı, maden sahalarının genişletilmesine karşı 2,5 yıldır mücadele eden çevreci aktivistlere destek vermek için komşu Keyenberg köyünde yaklaşık 35 bin kişi toplandı.

Polisin Lützerath'a girişi engellemesi nedeniyle dün Keyenberg'de toplanan eylemciler, maden sahalarının genişletilmemesi ve mevcut sahaların kapatılması talebiyle gösteri düzenledi.

"Tahliyeyi önleyin. İklim adaleti için" sloganıyla bir araya gelen çevreciler, doğal yaşamın bozulmasına ve karbondioksitin çevreye verdiği zarara dikkati çekerek, linyit madenleri için ormanların yok edildiğini dile getirdi ve enerji şirketlerini eleştirdi.

İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg ile bazı siyasetçilerin de katıldığı gösteride konuşmalar yapıldı, sloganlar atıldı.

Organizatörler, gösteriye 8 bin kişi beklenirken yaklaşık 35 bin kişinin katıldığını açıkladı.

Bu arada Lützerath'ta kurulan barikatları aşıp girmeye çalışan bazı çevreciler polisin sert müdahalesiyle karşılaştı.

Polisin bölgeye izinsiz giren göstericilere copla müdahale ettiği görüldü.

Maden sahasının genişletilmesini önlemek için ormanda yaşıyorlar

Almanya'nın "linyit köyü" Lützerath'ta maden sahasının genişletilmesine karşı çıkan çevreciler, 2,5 yıldır köyün yakınındaki ormanlık alanda mücadele veriyor.

Enerji şirketi RWE'nin linyit kömürü çıkarılan sahayı genişletme kararı üzerine, Mönchengladbach kenti yakınlarındaki maden bölgesinde ağaçların tepelerine kurdukları baraka evlerde yaşayan çevreciler kömür ocaklarının genişletilmesine karşı çıkış nedenlerini AA muhabirine anlattı.

Lützerath Yaşıyor İnisiyatifi Basın Sözcüsü Mara Sauer, Lützerath'daki maden ocağını, Avrupa'nın devasa linyit madenlerinden ve en büyük karbondioksit kaynaklarından biri olarak nitelendirdi.

Sauer, bölgeden çıkarılmak istendiklerini ancak maden sahasını terk etmeyeceklerini vurgulayarak Sauer, "Lützerath yaşamalı. Bunun için de toprağın altındaki kömür, olduğu yerde kalmaya devam etmeli." dedi.

Hükümetten ve politikacılardan talepleri olmadığını belirten Sauer, şöyle devam etti:

"Çünkü mevcut sistemde önemli bir değişiklik olmayacağını defalarca gördük. Şu an Yeşillerin içinde yer aldığı hükümet iktidarda ama hayat kaynaklarımızın, enerji şirketlerine satıldığı bir durumla karşı karşıyayız. O yüzden diyoruz ki bu sistem çalışmıyor ve başka bir sisteme ihtiyacımız var. İşleri kendi elimize almamız gerekiyor, bu yüzden de 2,5 yıldır burada ormanda yaşıyoruz. Bu kararın önünde durduk, birbirimizle dayanışma içinde olduk."

Siyasi sistemden iklim mücadelesinde ümitler kesilmiş

İklim aktivistlerinden Bengz Opiz de bölgedeki maden ocağının genişletilmesi yerine kapatılması gerektiğine dikkati çekerek, enerji şirketleriyle işbirliği yapan politikacıları eleştirdi.

Söz vermesine rağmen bu hükümetin de kendilerine yüz çevirdiğini belirten Opiz, bu siyasi sistemin iklim mücadelesinin yanında yer alacağına dair hiçbir umutları kalmadığını söyledi.

Barakalarda yaşayan ve ismini vermek istemeyen bir başka iklim aktivisti de polisin sert tutumunu eleştirdi.

Almanya'da kömür üretimi kısa vadede artacak

Almanya hükümeti, 2030'a kadar kömürle çalışan termik santralleri kapatma kararı almıştı.

Ancak Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından Rusya'dan doğal gaz alımını durduran Almanya, enerji arzını güvence altına almak için alternatif arayışına girdi.

Hükümet, bazı kömür santrallerini tekrar şebekeye bağlama ve kapatılması planlanan bazı santrallerin ömrünü uzatma kararı aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ocak ayı Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırılmaya başlandı
Denizli Kayak Merkezi'nde yeni sezon başladı
Yunus Emre Enstitüsü, 2023'te 1 milyon kişiye Türkçe öğretmeyi hedefliyor
700 bin kamu işçisinin sözleşme süreci başlıyor
Doğu Anadolu'da kar ve soğuk hava hüküm sürüyor

Benzer haberler

Almanya'da "linyit köyü" çevresinde yaklaşık 35 bin çevreci eylem yaptı

Almanya'da "linyit köyü" çevresinde yaklaşık 35 bin çevreci eylem yaptı

Almanya, ilk özel yüzer LNG terminalini açtı

Almanya'da uzun mesafeli toplu taşımada maske zorunluluğu kaldırılıyor

Türkiye'nin otomotiv sektörü Almanya'ya 5 milyar dolarlık ihracat hedefliyor

Türkiye'nin otomotiv sektörü Almanya'ya 5 milyar dolarlık ihracat hedefliyor
Avrupa enerji krizinde kömüre yöneldi

Avrupa enerji krizinde kömüre yöneldi
Almanların yüzde 90’ı ülkede ırkçılık olduğu görüşünde

Almanların yüzde 90’ı ülkede ırkçılık olduğu görüşünde
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet