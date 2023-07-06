Almanya'da kutsal topraklardan dönen Türk hacılar güllerle karşılandı
Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB) organizasyonuyla gittikleri kutsal topraklardan dönen Türk hacılar, Hamburg Havalimanı'nda güllerle karşılandı.
Berlin
Kutsal topraklarda hac görevlerini tamamlayarak Hamburg'a dönenlerin yer aldığı kafileyle yakınlarının buluşmasında duygusal anlar yaşandı.
Hacılarla yakınları, uzun süre kucaklaşıp hasret giderdi ve gözyaşı döktü.
Hamburg DİTİB Dini Danışma Kurulu Başkanı Osman Dikeç, gazetecilere yaptığı açıklamada, meşakkatli bir yolculuğun ardından hacıları yoğun kalabalıkla güllerle karşıladıklarını söyledi.
Hacıların sevinç ve mutluluğuna şahit olduklarını dile getiren Dikeç, "İbadetlerini memnuniyet içinde sorunsuz şekilde tamamlamaları bizleri mutlu etti. Hacılarımızın ibadetlerinin makbul, haclarının mebrur olmasını Allah’tan niyaz ediyorum." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.