Euro
9.93
Dolar
8.47
BIST 100
1,459.14
Altın
1,788.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı artıyor

Almanya'da yeni tip koronavirüs vaka sayısının arttığı bildirildi.

Erbil Başay   | 18.08.2021
Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı artıyor

Berlin

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 8 bin 324 kişide Kovid-19 tespit edildiği, böylelikle toplam vaka sayısının 3 milyon 835 bin 375'e yükseldiği belirtildi.

Son 24 saatte Kovid-19'a bağlı 22 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, toplam can kaybı 91 bin 921'e çıktı.

Ülkede dün 37,4 olarak kaydedilen haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı bugün 40,8'e ulaştı.

Salgının üçüncü dalgasından sonra 6 Temmuz'da 4,9'a kadar gerileyen haftalık vaka sayısı 28 Temmuz'da 15'e, 4 Ağustos'ta 18,5'e, 11 Ağustos'ta da 25,1'e çıktı.

Almanya'da günlük vaka sayısı 21 Mayıs'tan sonra yeniden 8 binin üzerine yükseldi. Bu tarihte 8 bin 769 olarak kaydedilen yeni vaka sayısı temmuz başında 500'ün altına düştü.

Daha sonra yeniden artışa geçen günlük vaka sayısı 28 Temmuz'da 2 bin 768'e, 4 Ağustos'ta 3 bin 571'e ve 11 Ağustos'ta 4 bin 996'ya ulaştı.

Aşılama kampanyası

Aşılama kampanyasında da halkın yüzde 63,5'ine Kovid-19'un ilk dozu, yüzde 57,8'ine de ikinci dozu uygulandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 aşılama oranı en düşük il Şanlıurfa'daki hastanelerde yoğunluk artıyor
Kovid-19 şüphesiyle acil servise başvuran gençlerin sayısı artıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şener: Kulaktan dolma bilgilerle aşıdan kaçınma var
ABD'de maske düzenlemelerini yasaklayan Texas Valisi Kovid-19'a yakalandı
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 570 bini aştı

Benzer haberler

Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı artıyor

Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı artıyor

Japonya'da Kovid-19'a yönelik kısmi olağanüstü halin kapsamı genişletildi

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Almanya'da binlerce kişi Afganistan'da tehlikede olanların hızla tahliye edilmesini istedi

Almanya'da binlerce kişi Afganistan'da tehlikede olanların hızla tahliye edilmesini istedi
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Koronavirüs salgınında son 24 saat
İngiltere'de 'son 5 aydaki en yüksek Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı' kaydedildi

İngiltere'de 'son 5 aydaki en yüksek Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı' kaydedildi