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Dünya, Koronavirüs

Almanya'da Kovid-19 hızlı testleri temmuzdan sonra 3 avro alacak

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede vatandaşlara daha önce ücretsiz olarak sunulan Kovid-19 antijen hızlı testlerin temmuzdan sonra ücrete tabi olacağını bildirdi.

Bahattin Gönültaş   | 24.06.2022
Almanya'da Kovid-19 hızlı testleri temmuzdan sonra 3 avro alacak

Berlin

Lauterbach, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, vatandaşlara ücretsiz sağlanan ve salgını kontrol altına almada önemli olan Kovid-19 antijen hızlı testlerinin temmuzdan sonra 3 avro olacağını belirtti.

Yalnızca düşük gelirli insanlar için testlerin ücretsiz olmaya devam edeceğini bildiren Lauterbach, "Bunu saklamak istemiyorum, herkes için ücretsiz vatandaşlık testlerine devam etmek isterdim. Ne yazık ki, sonbaharda bizi bekleyen dar bütçe durumunda bunu karşılayamayız.” ifadesini kullandı.

Öte yandan, Lauterbach, 15 Haziran’da sonbaharda başka bir şiddetli Kovid-19 dalgası konusunda uyarıda bulunmuştu.

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