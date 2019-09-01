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Dünya

Almanya'da konserde fırtına nedeniyle sahne çöktü

Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen açık hava konserinde fırtınadan dolayı sahnenin bir bölümünün çökmesi sonucu 20'den fazla kişi yaralandı.

Erbil Başay   | 01.09.2019
Almanya'da konserde fırtına nedeniyle sahne çöktü

Berlin

Almanya'nın Essen kentinde polis tarafından yapılan yazılı açıklamada, Baldeney Gölü yanında düzenlenen bir konser sırasında şiddetli bir fırtına çıktığı ve sahnenin bir bölümünün yıkıldığı ifade edildi.

Şimdiye kadar 20'den fazla kişinin yaralandığı ve yaralananların ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldığı belirtilen açıklamada, olayın ardından konserin iptal edildiği, konseri izleyen yaklaşık 18 bin kişinin etkinlik alanından ayrılmak zorunda kaldığı kaydedildi.

Açıklamada, polisin, incelenmesi için olay yerini kapattığı bilgisi verildi. 

Alman basınında yer alan haberde rap müzik sanatçıları Casper ve Marteria'nin verdiği konserde sahnedeki LED ekranlarının bulunduğu duvarın çöktüğü aktarıldı.

Haberlerde olayda 2'si ağır 28 kişinin yaralandığı belirtildi.

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