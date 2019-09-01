Issık Gölü'nde kaybolan Kırgız-Rus Kalkınma Fonu Başkanı kurtarıldı
Kırgızistan'ın kuzeyinde yer alan Issık Gölü'nü yüzerek geçmek isteyen Kırgız-Rus Kalkınma Fonu Başkanı Asrandiyev kurtarıldı.
Narın
Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Issık Gölü'nü yüzerek geçmek isteyen ve akşam saatlerinde kaybolan Kırgız-Rus Kalkınma Fonu Başkanı Erkin Asrandiyev'in bulunduğu bildirildi.
Kurtarma ekiplerince sudan tekneye alınan Asrandiyev'in 19 saat suda kaldıktan sonra kurtarıldığı belirtildi.
Asrandiyev, 500 milyon dolarlık sermayesi olan ve merkezi Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bulunan Kırgız-Rus Kalkınma Fonu Başkanlığı görevine Ekim 2017'de getirilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.