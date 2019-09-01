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Dünya

Issık Gölü'nde kaybolan Kırgız-Rus Kalkınma Fonu Başkanı kurtarıldı

Kırgızistan'ın kuzeyinde yer alan Issık Gölü'nü yüzerek geçmek isteyen Kırgız-Rus Kalkınma Fonu Başkanı Asrandiyev kurtarıldı.

Nezir Aliyev   | 01.09.2019
Issık Gölü'nde kaybolan Kırgız-Rus Kalkınma Fonu Başkanı kurtarıldı Kırgızistan'ın kuzeyinde yer alan Issık Gölü'nü yüzerek geçmek isteyen Kırgız-Rus Kalkınma Fonu Başkanı Erkin Asrandiyev (sol 4) kurtarıldı.

Narın

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Issık Gölü'nü yüzerek geçmek isteyen ve akşam saatlerinde kaybolan Kırgız-Rus Kalkınma Fonu Başkanı Erkin Asrandiyev'in bulunduğu bildirildi.

Kurtarma ekiplerince sudan tekneye alınan Asrandiyev'in 19 saat suda kaldıktan sonra kurtarıldığı belirtildi. 

Asrandiyev, 500 milyon dolarlık sermayesi olan ve merkezi Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bulunan Kırgız-Rus Kalkınma Fonu Başkanlığı görevine Ekim 2017'de getirilmişti.

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