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Dünya

Almanya'da kamudaki kısıtlamaların 8,5 ay daha sürmesi bekleniyor

Alman ekonomisinde, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kamudaki kısıtlamaların 8,5 ay daha sürmesinin beklendiği bildirildi.

Cüneyt Karadağ   | 10.08.2020
Almanya'da kamudaki kısıtlamaların 8,5 ay daha sürmesi bekleniyor

Berlin

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo) temmuz ayında yaptığı ankete göre, firmalarda Kovid-19 nedeniyle kamu hayatında 8,5 ay daha kısıtlamaların devam edeceği beklentisinin hakim olduğu ortaya çıktı.

Ankete göre hizmet sektörü 8,9 ay, inşaat sektörü 8,2 ay ve sanayi sektörü 7,8 ay kısıtlama bekliyor. Eğlence sektöründeki şirketlerin beklentisi ise 13 ay oldu.

Kısıtlamaların en az süreceği sektör ise ortalama 6,4 ay ile içecek üreticileri olarak belirlendi.









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