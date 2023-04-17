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Dünya

Almanya'da Kadir Gecesi idrak edildi

Almanya’da, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı camilerde Kadir Gecesi dolayısıyla programlar düzenlendi.

Mesut Zeyrek  | 17.04.2023 - Güncelleme : 17.04.2023
Almanya'da Kadir Gecesi idrak edildi Fotoğraf: Mesut Zeyrek/AA

Köln

DİTİB Genel Merkezi bünyesindeki Köln Merkez Camisi’nde, din görevlileri Naci Şengün, Adem Kemaneci, Mustafa Kader ve Gökhan Uygun Kur’an-ı Kerim okudu.

DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey, cemaate verdiği vaazda, gecenin anlam ve önemini anlattı.

İnsanlığın hayat rehberi ve yüce Allah’ın uzattığı kurtuluş reçetesi olan Kur’an-ı Kerim ile değer kazanan bu gecenin kıymetinin bilinmesi gerektiğine vurgu yapan Kuzey, "Kur’an’a gönülden yönelmek ve onun insanlığa sunmuş olduğu eşsiz mesajını okumak, anlamak ve yaşamakla mümkün olacaktır. Çünkü Kur’an-ı Kerim, okumak, anlaşılmak, fert ve toplum hayatına rehber olmak için gönderilmiştir. Bunu yaptığımız zaman Kur’an bizlere şifa ve rahmet olacaktır." dedi.

Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi’nin ikliminden istifade etmek isteyen Müslümanlar, yatsı ve teravih namazlarının ardından beraberce namaz kılıp dua etti.

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