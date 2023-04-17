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Dünya

AB'nin Sudan'daki büyükelçisi konutunda saldırıya uğradı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Sudan'daki AB Büyükelçisinin konutunda saldırıya uğradığını duyurdu.

Selen Temizer  | 17.04.2023 - Güncelleme : 17.04.2023
AB'nin Sudan'daki büyükelçisi konutunda saldırıya uğradı Fotoğraf: Mahmoud Hjaj/AA

Brüksel

Borrell, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Birkaç saat önce Sudan'daki AB Büyükelçisi kendi konutunda saldırıya uğradı." ifadelerini kullandı.

Bunun Viyana Sözleşmesi'nin ağır bir ihlali olduğunu belirten Borrell, "Diplomatik tesislerin ve personelin güvenliği, Sudan makamlarının birincil sorumluluğu ve uluslararası hukuk uyarınca bir yükümlülüktür." değerlendirmesinde bulundu.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum'da ve çeşitli şehirlerde, 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını ve bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Sudan Özel Temsilcisi Volker Perthes, Sudan'daki çatışmalarda can kaybının 185'e ulaştığını, 1800'den fazla sivil ve askerin de yaralandığını duyurmuştu.

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