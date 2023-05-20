Almanya'da Kaba çifti gelin ve damatlıklarıyla oy kullandı
Almanya'da yaşayan Aslı ve Mikail Kaba, nikah töreni öncesi gelinlik ve damatlıklarıyla Düsseldorf Başkonsolosluğuna gelerek, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verdi.
Köln
Gelin Aslı Kaba, Düsseldorf'taki oy kullanma merkezinde oyunu kullandıktan sonra, heyecanlı ve mutlu olduğunu söyledi.
Aslı Kaba, "Rabbim vatanımıza ve milletimize zeval vermesin. Oyumuz, yolumuz belli. Vatan sağ olsun." dedi.
Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Hessen Bölge Başkanı Adem Taflan ise bu iki genci demokrasiye sahip çıktıkları için tebrik ederek, herkesi sandığa gelerek oy kullanmaya çağırdı.
Yaklaşık 1,5 milyon seçmenle yurt dışında en çok seçmenin bulunduğu ülke olan Almanya'daki Türkler, 24 Mayıs'a kadar 08.00 ile 22.00 saatleri arasında oylarını kullanabilecek.
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Almanya’da Aslı ve Mikail Kaba çifti gelinlik ve damatlıklarıyla Düsseldorf Başkonsolosluğuna gelerek 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verdi https://t.co/hUCqcUNYci pic.twitter.com/Xa5EJ0nQFr— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) May 20, 2023