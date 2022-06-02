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Dünya

Almanya'da ırkçı saldırıda saçı ateşe verilen kadın ağır yaralandı

Almanya'da kimliği belirsiz kişinin, ırkçı saikle 22 yaşında yabancı kökenli kadının saçını yaktığı bildirildi.

Mesut Zeyrek   | 02.06.2022
Almanya'da ırkçı saldırıda saçı ateşe verilen kadın ağır yaralandı

Köln

Frankfurt polisinden yapılan açıklamada, 31 Mayıs'ta Frankfurt kentinin Praunheim semtinde kimliği belirsiz 50 yaşlarında bir erkeğin, 22 yaşında yabancı kökenli bir kadının saçını ateşe verdiği belirtildi.

Açıklamada, ciddi şekilde yaralanan kadının tedavi altına alındığı kaydedildi.

Saldırganın yaralanan genç kadına "ülkeyi terk et" diye bağırdığı aktarılan açıklamada, saldırganın daha sonra olay yerinden kaçtığı kaydedildi.

Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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