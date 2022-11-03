Almanya'da iklim aktivistlerinin yaptığı eylemler tartışma konusu oldu
Almanya'da iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla yapılan eylemler eleştirilere yol açtı.
Berlin
Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Japonya'da yaptığı açıklamada, iklim aktivistlerinin ülkesinde yaptığı eylemleri değerlendirdi.
Steinmeier, değerli resimlerin üzerine yiyeceklerin atılmasının ve insanların kendilerini sokağa yapıştırmasının iklim hedeflerine yardımcı olmadığını belirterek, "Korkarım ki bu, giderek daha kararlı iklim korumasına yönelik geniş halk desteğini sorgulayacak veya bu desteği daha da artırma fırsatını elimizden alacak." ifadelerini kullandı.
Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser ise yaptığı açıklamada, "Suç teşkil ettiğinde ve diğer insanlar tehlikeye atıldığında meşru protestoların her satırı aşılır." dedi.
Faeser, yapılan bazı eylemlerin demokratik bir tartışmayla ilgisi olmadığına dikkati çekerek, "Suçlular hızlı ve tutarlı bir şekilde yargılanmalıdır." diye konuştu.
Parti genel merkezlerine yapılan boyalı saldırıları da kınayan Faeser, "Güvenlik güçlerimize bu konuda desteğim tam. Bu aktivistler kendilerini yasaların üzerinde konumlandırıyor ve iklim korumasının önemli amacına fayda sağlamayan ancak önemli ölçüde zarar veren yöntemlere başvuruyor." ifadelerini kullandı.
Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann da ülkede iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla eylemler yapan iklim aktivistlerine belirli şartlarda hapis cezasının verilebileceğini söyledi.
Buschmann, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, sanat eserlerine bir şeyler fırlatanların mala zarar vermekten yargılanabileceğini ifade etti.
Caddelerin kapatılmasının cebir kullanmaktan cezalandırılabileceğini belirten Buschmann, bir ambulansın engellenmesi durumunda adam yaralamaktan ceza verilebileceğini, yasaların bu konularda para cezası, belirli şartlarda hapis cezası verilmesini de kapsadığını kaydetti.
Alman medyası da aktivistleri sanat galerisinde ve otoyollarda yaptıkları eylemlerin kamu düzenini bozduğu gerekçesiyle eleştirdi.
Berlin'de geçen hafta düzenlenen eylemlerde parti genel merkezine boya fırlatıldı ve Potsdam'daki Barberini Müzesi'ndeki Monet tablosuna patates püresi atıldı.
Yine Berlin'de bir trafik kazasına müdahale için giden ambulans iklim aktivistlerinin engellemesi nedeniyle kaza yerine geç gidebilmişti.
Öte yandan kazada yaralanan bisiklet sürücüsünün bugün öldüğü bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.