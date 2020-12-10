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Dünya, Koronavirüs

Almanya'da günlük en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

Almanya'da, son 24 saatte 23 bin 679 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhis edildi. Bu sayı, salgının başlangıcından bu yana ülkede açıklanan en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Cüneyt Karadağ   | 10.12.2020
Almanya'da günlük en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş/AA

Berlin

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsünün açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte 23 bin 679 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu.

Almanya'da toplam vaka sayısı 1 milyon 242 bin 203'e yükseldi. Bugüne kadar Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı ise 922 bin 100 olarak kaydedildi.

Son 24 saatte 440 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle ülkede toplam can kaybı 20 bin 372'ye çıktı.

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