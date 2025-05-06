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Dünya

Almanya'da Friedrich Merz ilk turda başbakan seçilemedi

Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Genel Başkanı ve milletvekili Friedrich Merz, Federal Meclis’te yapılan ilk tur oylamada yeterli oyu alamayarak başbakan seçilemedi.

Erbil Başay  | 06.05.2025 - Güncelleme : 06.05.2025
Almanya'da Friedrich Merz ilk turda başbakan seçilemedi

Ankara

Federal Meclis Başkanı Julia Klöckner başkanlığında toplanan mecliste yapılan gizli oylamada, Merz, ilk turda oylamaya katılan 621 milletvekilinden 310'unun oyunu aldı.

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Oylamada 307 "hayır" oyu kullanılırken, 3 milletvekili çekimser kaldı ve 1 oy ise geçersiz sayıldı.

Başbakan seçilmek için gerekli olan 316 oya ulaşamayan Merz'in ilk turda seçilemediğinin açıklanmasının ardından, Meclis Başkanı Klöckner oturuma ara verdi.​​​​​​​

23 Şubat'ta yapılan erken genel seçimden sonra hükümeti kurmak için anlaşan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ve Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) mecliste toplam 628 sandalyesi bulunuyor.

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