Almanya'da Friedrich Merz ilk turda başbakan seçilemedi
Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Genel Başkanı ve milletvekili Friedrich Merz, Federal Meclis’te yapılan ilk tur oylamada yeterli oyu alamayarak başbakan seçilemedi.
Ankara
Federal Meclis Başkanı Julia Klöckner başkanlığında toplanan mecliste yapılan gizli oylamada, Merz, ilk turda oylamaya katılan 621 milletvekilinden 310'unun oyunu aldı.
- Almanya'da yeni hükümette görev alacak bakanlar belli oldu
- Almanya'da Hristiyan Birlik partileri ve SPD'nin üzerinde anlaştığı koalisyon protokolü imzalandı
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Oylamada 307 "hayır" oyu kullanılırken, 3 milletvekili çekimser kaldı ve 1 oy ise geçersiz sayıldı.
Başbakan seçilmek için gerekli olan 316 oya ulaşamayan Merz'in ilk turda seçilemediğinin açıklanmasının ardından, Meclis Başkanı Klöckner oturuma ara verdi.
23 Şubat'ta yapılan erken genel seçimden sonra hükümeti kurmak için anlaşan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ve Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) mecliste toplam 628 sandalyesi bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.