Almanya'da Filistin'e destek mitingi yasaklandı
Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılması planlanan Filistin'le dayanışma mitingine kamu güvenliği gerekçesiyle izin verilmedi.
Berlin
Berlin polisinden yapılan açıklamada, "Filistin'le dayanışma amacıyla Berlin'in farklı ilçelerinde düzenlenecek miting ve aynı konudaki yürüyüş ile bunların yerine geçecek tüm etkinlikler, kamu güvenliği ve düzeni açısından tehdit oluşturdukları gerekçesiyle yasaklanmıştır." denildi.
- Abluka altındaki Gazze'den İsrail'e roketler fırlatıldı
- Hamas'ın silahlı kanadı İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" operasyonu başlattı
- İsrail, Gazze saldırıları sonrası savaş durumu ilan etti
- İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığını duyurdu
- 3 SORUDA - Hamas'ın 7 Ekim saldırıları
- İsrail-Filistin'deki gelişmelere dünyadan tepkiler
Açıklamada polisin miting organizatörlerini konuyla ilgili bilgilendirdiği aktarıldı.
"Filistin konuşuyor" ve "Filistin Eylem Komitesi" gibi Filistin yanlısı çeşitli platformlar, Berlin'de gösteri çağrısında bulunmuştu.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.