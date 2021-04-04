Euro
9.57
Dolar
8.12
BIST 100
1,430.19
Altın
1,729.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul, Caddebostan Sahil. Ankara, Ulus Meydanı
logo
Dünya

Almanya'da DİTİB camisine taşlı saldırı

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinde bulunan Hildesheim kentindeki cami, kimliği belirsiz kişinin taşlı saldırısına uğradı.

Mesut Zeyrek   | 04.04.2021
Almanya'da DİTİB camisine taşlı saldırı

Köln

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Selimiye Merkez Camisi'ne dün 19.00 sularında yapılan taşlı saldırıda caminin camı kırıldı. Caminin boş olması nedeniyle yaralanan olmadı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde bir kişinin caminin mescit kısmındaki cama taş atması ve daha sonra kaçması yer alıyor.

Hildesheim DİTİB Selimiye Merkez Camisi Dernek Başkanı Osman Demirtaş, son dönemlerde camilere yönelik artan saldırılardan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek, cami derneği olarak bulundukları şehirde herkesle iyi ilişkiler içinde olduklarını söyledi.

Demirtaş, saldırıya dair görüntüleri polisle paylaştıklarını ve saldırgan hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kanada’da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyonu geçti
Brezilya'da son 24 saatte 1987 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Fenerbahçe Öznur Kablo'da 2 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Türkiye'de 44 bin 756 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 186 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Almanya'da DİTİB camisine taşlı saldırı

Almanya'da DİTİB camisine taşlı saldırı