Almanya'da bir konuta düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi öldü
Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinde bir konuta düzenlenen silahlı saldırı sonucu, 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Köln
Polis ve savcılık tarafından yapılan açıklamada, eyaletin Scheessel beldesinde silahlı bir kişinin, sabaha karşı bir konuta saldırı düzenlediği belirtildi.
Açıklamada, saldırıda 1'i çocuk, 4 kişinin öldüğü kaydedildi.
Yerel basında çıkan haberlerde şüphelinin, eski sevgilisinin evine saldırdığı ve evdekileri öldürdüğü öne sürüldü.
Şüphelinin Alman Silahlı Kuvvetler personeli olduğu ve olayın ardından teslim olduğu aktarıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.