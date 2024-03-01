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Dünya

Almanya'da bir konuta düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi öldü

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinde bir konuta düzenlenen silahlı saldırı sonucu, 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Mesut Zeyrek  | 01.03.2024 - Güncelleme : 01.03.2024
Almanya'da bir konuta düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi öldü

Köln

Polis ve savcılık tarafından yapılan açıklamada, eyaletin Scheessel beldesinde silahlı bir kişinin, sabaha karşı bir konuta saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda 1'i çocuk, 4 kişinin öldüğü kaydedildi.

Yerel basında çıkan haberlerde şüphelinin, eski sevgilisinin evine saldırdığı ve evdekileri öldürdüğü öne sürüldü.

Şüphelinin Alman Silahlı Kuvvetler personeli olduğu ve olayın ardından teslim olduğu aktarıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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