Dolar
35.65
Euro
37.17
Altın
2,755.42
ETH/USDT
3,278.00
BTC/USDT
104,308.00
BIST 100
10,105.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Olimpik Lyon Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile oynayacakları maçın son hazırlıklarını Ülker Stadı'nda gerçekleştiriyor.
logo
Dünya

Almanya'da bıçaklı saldırıda biri bebek 2 kişi yaşamını yitirdi

Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Aschaffenburg kentinde sokakta düzenlenen bıçaklı saldırıda biri bebek 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Mesut Zeyrek  | 22.01.2025 - Güncelleme : 22.01.2025
Almanya'da bıçaklı saldırıda biri bebek 2 kişi yaşamını yitirdi Fotoğraf: Hesham Elsherif/AA

Ankara

Yerel basındaki haberlere göre, Aschaffenburg'daki Schöntal Park bölgesinde bulunan sokakta 1 kişi bıçakla etrafına saldırdı.

Saldırıda, 2 ve 41 yaşındaki iki kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ekiplerce hastaneye sevk edildi.

Saldırının ardından gözaltına alınan Afganistan vatandaşı 28 yaşındaki kişinin, geçmişte psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.

Saldırının nedenini araştıran polis, bölge sakinleri için bir tehlikenin söz konusu olmadığını belirtti.

Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann'ın, Münih'ten Aschaffenburg'a doğru gittiği de bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplandı
Konya'da 25 metre derinliğinde obruk oluştu
Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin gözaltı sayısı 11'e yükseldi
Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK üyesi yakalandı
Üsküdar'da işçi konteynerlerinde çıkan yangın söndürüldü

Benzer haberler

Almanya'da bıçaklı saldırıda biri bebek 2 kişi yaşamını yitirdi

Almanya'da bıçaklı saldırıda biri bebek 2 kişi yaşamını yitirdi

Almanya'da yapılan ankete göre Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri genel seçim yarışında önde

Almanya, 2024'te silah ihracatında rekor yeniledi

Almanya Ekonomi Bakanı Habeck: ABD, Almanya'dan ithalata cezalandırıcı gümrük vergileri getirirse önlemimiz hazır

Almanya Ekonomi Bakanı Habeck: ABD, Almanya'dan ithalata cezalandırıcı gümrük vergileri getirirse önlemimiz hazır
75. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde 19 film "Altın Ayı" için yarışacak

75. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde 19 film "Altın Ayı" için yarışacak
ABD'de Trump'ın görevini devralmasıyla Avrupa, birlikte hareket ederek dik durmaya çalışacak

ABD'de Trump'ın görevini devralmasıyla Avrupa, birlikte hareket ederek dik durmaya çalışacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet