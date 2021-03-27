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Dünya

Almanya'da artan konut kiraları protesto edildi

Almanya'nın çeşitli kentlerinde çok sayıda kişi, artan konut kiraları ve eyalet hükümetlerinin konut politikalarına karşı gösteri yaptı.

Erbil Başay   | 27.03.2021
Almanya'da artan konut kiraları protesto edildi Fotoğraf: Erbil Başay / AA

Berlin

Başkent Berlin'de "Konut Eylem Günü 2021" kapsamında düzenlenen gösteride, 1500'ün üzerinde kişi belediye binasının önünde toplandı.

Almanya'da artan konut kiraları protesto edildi

Almanya'nın çeşitli kentlerinde çok sayıda kişi, artan konut kiraları ve eyalet hükümetlerinin konut politikalarına karşı gösteri yaptı. Başkent Berlin'de "Konut Eylem Günü 2021" kapsamında düzenlenen gösteride, 1500'ün üzerinde kişi belediye binasının önünde toplandı. ( Erbil Başay - Anadolu Ajansı )

Üzerinde "Kiraların yükselmesini durdurun", "Spekülatörlere fırsat vermeyin", "Yerlerinden edilmeye ve kira çılgınlığına karşı birlikte mücadele edelim" ve "Bir yerde ikamet etmek lüks değil temel haktır" yazan döviz ve pankartlar taşıyan göstericiler, Leipziger ve Oranien caddeleri üzerinden Mariannen Meydanı'na kadar yürüdü.

Gösteride gerçekleştirilen konuşmalarda, Berlin eyalet hükümetinin konut politikasını gözden geçirerek dar gelirli ve sığınmacılara yeterince konut sağlaması, binaların özel şirketlerden satın alınıp kamulaştırılması ve kiralamalarda ayrımcılık yapılmaması istendi.

Gösteri sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Hamburg, Köln, Frankfurt, Leipzig ve Potsdam şehirlerinde de benzer taleplerle gösteriler düzenlendi.

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