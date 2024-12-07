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Dünya

Almanya'da AfD Parti yönetimi, Weidel'i genel seçimlerde başbakan adayı gösterme kararı aldı

Almanya'da aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) Partisi Yönetim Kurulu, 23 Şubat 2025'te düzenlenmesi planlanan erken genel seçimlerde partinin Eş Başkanı Alice Weidel'in, başbakan adayı gösterilmesi kararı aldı.

Erbil Başay  | 07.12.2024 - Güncelleme : 07.12.2024
Almanya'da AfD Parti yönetimi, Weidel'i genel seçimlerde başbakan adayı gösterme kararı aldı

Berlin

AfD Partisi Eş Başkanları Tino Chrupalla ve Weidel, başkent Berlin'de parti Yönetim Kurulu toplantısının ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Chrupalla, Yönetim Kurulu'nda, ocakta yapılacak parti kurultayında Weidel'in, partinin başbakan adayı gösterilmesi için öneride bulunduğunu, bu önerinin oy birliğiyle kabul edildiğini belirtti.

Eş Başkan Chrupalla, ardından partinin eyaletler teşkilatları başkanlarıyla yapılan toplantıda, parti yönetiminin kararının oy birliğiyle onayladığını kaydetti.

Alice Weidel de bugünün parti ve Almanya için "büyük bir gün" olduğunu belirterek, 11 yıl önce kurulan AfD'nin, ilk kez bir başbakan adayı ile seçime gireceğini kaydetti ve kendisini başbakan adayı olarak önerenlere teşekkür etti.

Weidel, AfD'nin, kamuoyu yoklamalarında ikinci sırada yer aldığını ve hükümette yer almayı talep ettiğini aktararak, "Almanya'yı yeniden ileriye götürmek istiyoruz. Dünyada yeniden zirvede olmak istiyoruz." dedi.

Seçim kampanyasının sloganının "Almanya zamanı" olacağını ve ülkenin çıkarlarını merkeze alacaklarını kaydeden Weidel, seçim programında yer alacak konulara değindi.

Vergileri düşüreceklerini, nükleer enerjiye geri dönüş yapacaklarını, nereden gelirse gelsin ülkeye ucuz doğal gaz getireceklerini ifade eden Weidel, suç işleyen yabancıları sınır dışı edeceklerini, Almanya'nın sınırlarında kontrollerin yapılmasını sağlayacaklarını ve sosyal güvenlik sistemine ödeme yapmamış yabancılara sosyal yardımları keseceklerini dile getirdi.

Weidel'in başbakan adaylığının, 11 Ocak'ta Riesa kentinde düzenlenecek kurultayda onaylanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

AfD, kamuoyu yoklamalarında yüzde 30-32 bandında bulunan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) Partilerinin ardından yüzde 19 ile ikinci sırada yer alıyor. Ancak diğer hiçbir parti AfD ile koalisyon kurmak istemediğinden bu partinin iktidarda yer almasına ihtimal verilmiyor.

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