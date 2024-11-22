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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Anadolu Ajansı’nın (AA) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde, “Ortak Gelecek, Ortak Hedefler” teması ile düzenlediği "İstanbul Energy Forum"da konuşuyor.
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Dünya

Almanya, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama kararını inceleyecek

Alman hükümetinin, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emri kararına ilişkin atılacak adımları titizlikle inceleyeceği bildirildi.

Cüneyt Karadağ  | 22.11.2024 - Güncelleme : 22.11.2024
Almanya, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama kararını inceleyecek

Berlin

Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, yaptığı yazılı açıklamada, Alman hükümetinin UCM'nin Netanyahu ve Gallant ile ilgili tutuklama kararını not ettiğini belirtti.

Hebestreit, "Ülke içinde atılacak adımlar titizlikle incelenecek." ifadesini kullandı.

Ayrıca Hebestreit, diğer başka adımların ancak Netanyahu ve Galant'ın Almanya'ya ziyaret yapmalarının öngörüldüğünde atılabileceğini kaydetti.

Almanya'nın UCM'nin tüzüğünün hazırlanmasında yer aldığını ve en büyük destekçilerinden biri olduğuna işaret eden Hebestreit, "Bu duruş aynı zamanda Alman tarihinin bir sonucudur. Aynı zamanda İsrail ile benzersiz ilişkiler ve büyük bir sorumluluk paylaşıyor olmamız da Alman tarihinin bir sonucudur." değerlendirmesinde bulundu.

UCM, dün "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı" Netanyahu ile Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.

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