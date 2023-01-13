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Dünya

Almanya Rus muhalif Navalnıy’ın sağlık durumdan endişeli

Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Christiane Hoffmann, Alman hükûmetinin Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın sağlık durumundan endişe duyduğunu söyledi.

Erbil Başay   | 13.01.2023
Almanya Rus muhalif Navalnıy’ın sağlık durumdan endişeli

Berlin

Hoffmann, Berlin’de düzenlediği basın toplantısında, Navalnıy’nın sağlığının kritik olduğuna ilişkin haberleri endişeyle öğrendiklerini belirtti.

Özellikle uzun süreli hücre hapsi dahil insanlık dışı tutukluk şartlarından dolayı Navalnıy’ın durumunun çok kötüleştiğine ilişkin haberlerin "endişeye" neden olduğunu ifade eden Hoffmann, çok sayıda Rus hekimin Rus muhalifin acil tıbbi yardıma ihtiyaç duyduğunu vurguladıklarını aktardı.

Hoffmann, "Rus makamlarını buna ivedilikle ve tamamen imkan vermeye çağırıyoruz." dedi.

Alman hükûmetinin Navalnıy’ın serbest bırakılmasını talep ettiğini yineleyen Hoffmann, Navalnıy’ın "tutukluluğunun siyasi amaçlı bir karara dayandığını" kaydetti.

Navalnıy'ın tutuklanması

Kremlin'e muhalif Aleksey Navalnıy, zehirlendiği iddiasıyla Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021'de Moskova'ya dönüşünde havalimanında tutuklanmıştı.

Rusya Federal Cezaevi Servisinin talebi üzerine 2 Şubat 2021'de Moskova Şehir Mahkemesinde Navalnıy aleyhinde açılan dava sonuçlanmıştı. Mahkeme Navalnıy'ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezasını, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevirmişti.

Mahkeme, önceden ev hapsinde geçirdiği 10 aylık süreyi hesaba katarak Navalnıy'ın kalan cezasını hapishanede geçirmesine karar vermişti.

Rusya Soruşturma Komitesi, kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfının (FBK) insan haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Navalnıy hakkında yeni soruşturma başlatıldığını 11 Ağustos 2021'de bildirmişti.

FBK ise mahkeme kararıyla 31 Ağustos 2021'de tasfiye edilmişti.

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