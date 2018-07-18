'Almanya NSU'yu aydınlatmayarak tarihi bir şansı kaçırdı'

Berlin Brandenburg Türkiye Toplumuna (TBB) NSU raporu hazırlayan aşırı sağ uzmanı Prof. Dr. Hajo Funke, "Alman güvenlik birimleri ve yargısı NSU'yu aydınlatmayarak tarihi bir şansı kaçırdı." dedi.

BERLİN

Almanya'da aşırı sağ uzmanı Prof. Dr. Hajo Funke, "Alman güvenlik birimleri ve yargısı NSU'yu aydınlatmayarak tarihi bir şansı kaçırdı." dedi.

Berlin Brandenburg Türkiye Toplumu (TBB) için ''NSU cinayetleri, devletin iflası, ırkçılık ve sonuçları'' başlığıyla hazırlanan rapor kamuoyuna açıklandı.

TBB merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuşan raporu hazırlayan Funke, dava sonucunda cinayetlerin tam olarak aydınlatılmadığını belirterek arka planda yardım ve yataklık yapan kişilerin de hiç gündeme alınmamasını eleştirdi.

Funke, karardan sonra mağdur aile ve vatandaşların hukuk devletine ve demokrasiye olan inançlarının zedelendiğini kaydederek, ''Alman güvenlik birimleri ve yargısı NSU'yu aydınlatmayarak tarihi bir şansı kaçırdı.'' diye konuştu.

NSU cinayetlerine ilişkin bir kitabı da bulunan Funke, özellikle Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) muhbiri neonazi Tino Brandt'ın, hakkında 30 farklı suç duyurusu olmasına karşın hiç ceza almadığına dikkati çekerek bu kişilerin NSU'dan haberdar olduklarını iddia etti.

Funke, NSU soruşturmasında delillerin karartıldığını ve örtbas edilmeye çalışıldığının altını çizerek, Ralf Maschner adlı muhbirin NSU davasında müebbet alan Beate Zschaepe ile çok samimi olduğunu ancak hiçbir bilgi vermediğine dikkati çekti.

Davaya bakan mahkeme heyeti başkanına çekingenlik suçlaması

Davaya bakan mahkeme heyeti başkanının Manfred Götzl'i "çekingen" davranmakla suçlayan Funke, mahkeme heyetinin davanın temyizden dönmemesini arzuladığını ifade etti.

Funke, karar duruşmasında mağdur ailelere söz verilmemesini de eleştirdi.

BfV Başkanı Hans Georg Maassen'in, NSU davsında hala bazı şeylerin karanlıkta kaldığını itiraf etmesine ilişkin ise Funke, ''Maassen verdiği röportajda haklıydı. Ama o birçok şeyi karanlıkta bıraktı. Birçok muhbir için soruşturma izni bile vermedi.'' ifadelerini kullandı.

Funke, muhbirlerin konuşturulmaması ve delillerin karartılması konusunu "skandal" olarak nitelerken, muhbirlerin bildiklerini anlatması durumunda bugün NSU konusunda bambaşka bir noktada olunabileceğini aktardı.

Aşırı sağ uzmanı Funke, Almanya'da güvenlik birimlerinde bir reforma ihtiyaç duyulduğunu sözlerine ekledi.

TBB yönetiminden Safter Çınar da NSU kararı sonrası demokrasi ve hukuk devleti kavramlarının zarar gördüğünü söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in davanın aydınlatılmasına ilişkin verdiği sözünü yerine getirmediğini savunan Çınar, NSU cinayetleri için ABD'deki gibi yetkileri olan özel soruşturma biriminin kurulmasını talep etti.

Muhabir: Cüneyt Karadağ